Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου συμπληρώνει σχεδόν έναν μήνα από την πρεμιέρα του στις ελληνικές αίθουσες και εξακολουθεί να αποτελεί το πιο hot θέμα συζήτησης. Μια μεγάλη μερίδα του κοινού έχει ήδη δει την ταινία και παίρνει θέση υπέρ ή κατά της -ή δεν την έχει δει αλλά και πάλι παίρνει θέση! Για τους λάτρεις της ταινίας, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να (ξανά)δουν τις προηγούμενες ταινίες του σκηνοθέτη ή να ανατρέξουν σε όσες το δυνατόν περισσότερες συνεντεύξεις κυκλοφορούν online με τους πρωταγωνιστές της ταινίας, προκειμένου να κρατήσουν ζωντανό το πάθος.

Από την άλλη, μια εξίσου καλή ιδέα είναι το να ανατρέξουμε σε ταινίες με παρόμοιο περιεχόμενο και αισθητική. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην steampunk αισθητική του «Poor Things», η οποία διαπερνά τα κοστούμια, τα σκηνικά και τα props, και σας παρουσιάζουμε πέντε γνωστές steampunk ταινίες. Αλλά πρώτα, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…

Τι σημαίνει «steampun»;

Μας αρέσει αυτό το είδος και η αισθητική; Μπορούμε να το εντοπίσουμε σε μια ταινία; Για να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα, πρέπει αρχικά να δώσουμε έναν ορισμό. «Steampunk» είναι ένα υπό-είδος της επιστημονικής φαντασίας το οποίο τοποθετείται κυρίως στη Βικτωριανή εποχή ή στην αμερικάνικη Άγρια Δύση. Περιλαμβάνει retrofuturistic τεχνολογία (όπως δηλαδή την φαντάζονταν πως θα είναι στο μέλλον) και τις βιομηχανικές ατμοκίνητες μηχανές εκείνου του αιώνα -όπως φανερώνει και το όνομα. Συνήθως συναντάται σε ιστορίες για φανταστικούς κόσμους, όπου μπορούν να βρεθούν τεχνολογίες και μηχανήματα του μέλλοντος αλλά με μια αναχρονιστική ματιά ή και εντελώς επινοημένα μηχανήματα. Στις μηχανές της steampunk αισθητικής τα γρανάζια και οι βίδες είναι εμφανή ενώ συχνά βρίσκουμε αναλογικά ρολόγια, καντράν και περιστρεφόμενους έλικες. Φυσικά και η μόδα δε μένει ανεπηρέαστη. Ρούχα της βικτωριανής εποχής συνδυάζονται με αξεσουάρ όπως χάλκινα κοσμήματα, ρολόγια τσέπης και προστατευτικά γυαλιά.

O όρος επινοήθηκε από τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας K. W. Jeter στη δεκαετία του 1980, αν και έργα του είδους υπήρχαν ήδη από τη δεκαετία του 1960. Κοντινά υπό-είδη επιστημονικής φαντασίας με το steampunk είναι τόσο το cyberpunk (για παράδειγμα το “Blade Runner” του Ridley Scott) όσο και το dieselpunk (για παράδειγμα το «Mad Max: Fury Road» του George Miller).

Πέντε steampunk ταινίες

The City of Lost Children των Jean-Pierre Jeunet & Marc Caro (1995)

Πλοκή: Ο Krank, δημιούργημα ενός επιστήμονα, δεν μπορεί να ονειρευτεί, γεγονός που τον οδηγεί σε πρόωρη γήρανση. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, απαγάγει παιδιά για να τους κλέψει τα όνειρα μέσω μιας ειδικής μηχανής.

Το καλύτερο, ίσως, παράδειγμα αυτού του είδους που θα μπορούσατε να βρείτε. Πρωταγωνιστεί ο Daniel Emilfork και ο Ron Perlman. Η μουσική της ταινίας γράφτηκε από τον Angelo Badalamenti και τα κοστούμια σχεδιάστηκαν από τον Jean-Paul Gaultier.

