H ζώνη άνεσής μας είναι ένα όμορφο μέρος, αλλά τίποτα, ποτέ δεν αναπτύσσεται εκεί...

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κάτι κοινό: Ένα στόχο, ένα όνειρο, μια επιθυμία που δεν πραγματοποιήσαμε από φόβο.

Μπορούσαμε να ζήσουμε αυτό που θέλαμε, υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις, αλλά αυτή η αρνητική φωνούλα μέσα μας συμβούλευε να μείνουμε εκεί, στη ζώνη άνεσής μας, εκεί που όλα είναι γνώριμα, οικεία, ασφαλή.

Όπως, όμως, λέει και το ρητό, «η ζώνη άνεσής μας είναι ένα όμορφο μέρος, αλλά τίποτα ποτέ δεν αναπτύσσεται εκεί». Κι αυτή είναι η αλήθεια: Όσο όμορφα κι αν έχουμε χτίσει τη ζωή μας, πάντα υπάρχουν συναρπαστικά νέα πράγματα και εμπειρίες να ανακαλύψουμε. Βιώματα που μόνο καλύτερη μπορούν να την κάνουν.

Μήπως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε ναι σε ό,τι μας φοβίζει περισσότερο;

Τώρα, άλλωστε, είναι ιδανική εποχή για μια νέα αρχή. Ο Ιανουάριος και η έλευση του νέου έτους αποτελεί διαχρονικά περίοδο αλλαγών, αποφάσεων, αναστοχασμού. Ίσως, λοιπόν, είναι η ώρα να ξεκινήσεις εκείνο το extreme sport που σκεφτόσουν, να κάνεις αυτό το μακρινό ταξίδι, ακόμη και χωρίς παρέα… να τολμήσεις εκείνο που τόσο καιρό σκέφτεσαι, αλλά φοβόσουν. Το συναίσθημα θα είναι πιο δυνατό απ’ όσο θα μπορούσαν οι λέξεις μου να σου περιγράψουν.

Το μόνο που καταφέρνει ο φόβος είναι να μας κρατά πίσω, να μας εμποδίζει να ρισκάρουμε, να δοκιμάζουμε νέα πράγματα και ξεπερνάμε τα όριά μας.

«Το αίσθημα του φόβου και του άγχους αναπτύσσεται συχνά όταν δοκιμάζουμε κάτι νέο ή πηγαίνουμε σε ένα νέο μέρος – ειδικά εάν υπάρχει η πιθανότητα να κάνουμε ένα λάθος ή να μην πάει «τέλεια», εξηγεί η Lisa Gunn. επικεφαλής πρόληψης συναισθηματικής ευεξίας στη Nuffield Health. «Σε τέτοιες καταστάσεις, συνήθως η πιο άνετη και ασφαλής αντίδραση είναι να πούμε «όχι», καθώς αυτό μας κρατά στη ζώνη άνεσής μας.

Αγκαλιάζοντας και βιώνοντας τους φόβους μας, λέγοντας ναι σε πράγματα στα οποία λέγαμε όχι μέχρι πρότινος, αποδεικνύουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε το φόβο και τα εμπόδια και να βγούμε στον κόσμο με όλες τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ένα «ναι».

Αν αντιμετωπίζεις κι εσύ τον φόβο του να πεις «ναι» σε ό,τι σε τρομάζει, το METRO συγκέντρωσε τις συμβουλές των ειδικών για το πώς μπορεί να τον ξεπεράσεις και να τολμήσεις τελικά εκείνα που τόσο επιθυμείς:

Προσπάθησε να κατανοήσεις την πηγή του φόβου

Ένας τρόπος να ξεπεράσεις αυτή τη φοβία είναι μέσω της επίγνωσης και της αυτογνωσίας, υποστηρίζει η Alyssa Roberts, συγγραφέας του Practical Psychology. «Κάνε μια παύση και αναλογίσου τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Έτσι, θα μπορέσεις να κατανοήσεις καλύτερα τις πηγές του φόβου και να τις αντιμετωπίσεις κατάματα», λέει. «Συχνά, ο φόβος μπορεί να προέρχεται από αρνητικά μοτίβα σκέψης, όπως «δεν είμαι αρκετά καλός» ή «θα αποτύχω» και την αντικατάστασή τους με πιο ενδυναμωτικές σκέψεις, όπως «είμαι ικανός και άξιος», συμπληρώνει.

Η Roberts προσθέτει ότι μπορεί να είναι επίσης χρήσιμο να δείχνεις συμπόνια στον εαυτό σου, υπενθυμίζοντάς του ότι είναι φυσικό να νιώθει άγχος ή αβεβαιότητα ορισμένες φορές κι ότι είναι εντάξει να κάνει λάθη.

Ξεκίνα από κάτι μικρό

Όπως με κάθε νέα συνήθεια, το κλειδί είναι να ξεκινήσεις την αλλαγή κάνοντας μικρά βήματα. Η Gunn εξηγεί: «Ξεκίνα λέγοντας ναι σε κάτι που δεν είναι τόσο τρομακτικό και στη συνέχεια σκέψου τι προέκυψε από αυτό το ναι και τι έμαθες για τον εαυτό σου. «Συνέχισε να χτίζεις πάνω σε αυτή την προσπάθεια, μέχρι να φτάσεις στο σημείο όπου το να βγάζεις τον εαυτό σου έξω στον κόσμο να είναι μονόδρομος», συμβουλεύει.

Σκέψου: Θα μετανιώσεις περισσότερο αν τολμήσεις ή αν κλείσεις την πόρτα σε μια νέα πρόκληση;

Η εμπειρία μας λέει ότι είναι πιο πιθανό να μετανιώσεις για κάτι που δεν έκανες, παρά για κάτι που τόλμησες να ζήσεις. «Οι ευκαιρίες δεν εμφανίζονται απαραίτητα πολλές φορές. Η ζωή και η τύχη ευνοούν τους τολμηρούς», θυμίζει η ψυχολόγος Mairead Molloy. «Είναι πολύ πιθανό να μετανιώσεις αν πεις όχι σε κάτι. Το συναίσθημα της λύπης που προκύπτει από την άρνηση μιας νέας εμπειρίας είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος απ’ όλους», συμπληρώνει.

«Το να λες ναι σε καινούριες εμπειρίες εμπεριέχει πολλή δύναμη. Πολλοί από εμάς βρίσκουμε μοτίβα που μας αρέσουν και επιμένουμε σε αυτά. Είναι κάπως αναπόφευκτο να ελκύεσαι από την ασφάλεια της εξοικείωσης. Αλλά αυτή η εξοικείωση μπορεί να σε αποτρέψει από βιώματα, τα οποία θα αλλάξουν τη ζωή σου προς το καλύτερο», σχολιάζει η Molloy.

Ο life coach, Manuel Giudice προτείνει να ρωτήσεις τον εαυτό σου: «Τι μου έχει στερήσει αυτός ο φόβος μέχρι στιγμής προσωπικά, επαγγελματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και οικονομικά;».

Εστίασε τη σκέψη σου στο πόσο θα μετανιώσεις κάτι που δεν έκανες και ίσως αυτό σε ενθαρρύνει να τολμήσεις.

Δεσμεύσου με παρέα

Ένας καλός τρόπος να κάνεις κάτι που φοβάσαι είναι να το κάνεις με καλή παρέα. Ο Giudice εξηγεί: «Το να μοιραστείς την απόφασή σου με άλλους, όπως φίλους και συγγενείς, μπορεί να λειτουργήσει ως υπενθύμιση, ενθαρρύνοντάς σε να τολμήσεις, όσο άβολα κι αν αισθάνεσαι».

