Heidi Klum: Συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλία με τον σύζυγό της – Είναι σέξι και ερωτευμένη

Your browser does not support the audio element.

Η Heidi Klum και ο σύζυγός της απολαμβάνουν άλλο ένα «ερωτικό» καλοκαίρι, ενώ οι δυο τους συχνά απαθανατίζονται να ερωτοτροπούν όπου κι αν βρίσκονται