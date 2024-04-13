Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Harry Styles, καθώς ο τραγουδιστής εισέπραξε, όπως γράφει η «Daily Mail», το ποσό των 67 εκατ. λιρών μετά τη «sold-out» παγκόσμια περιοδεία του.

Ο 30χρονος τραγουδιστής ανακηρύχθηκε ο πλουσιότερος νέος σταρ στο Ηνωμένο Βασίλειο για δεύτερη συνεχή χρονιά, με περιουσία 175 εκατ. λιρών. Ο καλλιτέχνης «έσπασε το φράγμα» των 150 εκατ. λιρών για πρώτη φορά πέρυσι, αφού έδρεψε τους καρπούς των περιοδειών του «Love On Tour».

Harry Styles' huge net worth revealed as singer pays himself a whopping £67million after sold-out world tour https://t.co/EqSkpAK2rs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 12, 2024

Σύμφωνα με τη «Sun», ο Harry Styles κέρδισε 2 εκατ. λίρες την εβδομάδα μεταξύ Απριλίου 2022 και Μαρτίου 2023. Το Companies House δείχνει ότι η Erskine Touring είχε κέρδη 68 εκατ. λιρών.

Η μουσική του επιτυχία υποστηρίζεται από ένα τεράστιο συμβόλαιο πέντε ταινιών με τη Marvel, για να υποδυθεί τον Eros Starfox, μια επιτυχημένη καριέρα μοντέλου με μια προσοδοφόρα συμφωνία 8 εκατ. λιρών, συνεργασία με τον οίκο Gucci και τη σειρά περιποίησης Pleasing.

Ο καλλιτέχνης δώρισε την αμοιβή του -από τις διαφημίσεις με την Apple AirPod- σε μια φιλανθρωπική οργάνωση για τους πρόσφυγες.

Οι μουσικοί καλλιτέχνες συνεχίζουν να κυριαρχούν στην πρώτη πεντάδα με τη Dua Lipa να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 82,5 εκατ. λίρες, σύμφωνα με τη λίστα «Rich List» της Heat. Ακολουθούν οι: Niall Horan με κέρδη 60,4 εκατ. λίρες, Liam Payne με 49,4 εκατ. λίρες και Zayn Malik με 38,5 εκατ. λίρες.

Το τελευταίο άλμπουμ χάρισε στον Harry Styles βραβεία Grammy, Brit Awards και μια θέση στις playlists των περισσότερων ανθρώπων στο Spotify. Τώρα βρίσκεται ξανά στο στούντιο για την ηχογράφηση ενός νέου άλμπουμ.

Πηγή: skai.gr

