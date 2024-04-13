Οι δεκάδες φωτογράφοι που είχαν μπροστά τους δεν ήταν εμπόδιο για να ανταλλάξουν μεταξύ τους ένα μεγάλο φιλί, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Οι δυο τους εμφανίστηκαν στον φιλανθρωπικό αγώνα πόλο με άλογα που διοργανώθηκε στο Μαϊάμ, με τις κάμερες του Netflix να καταγράφουν κάθε λεπτό από την παραμονή τους εκεί, ενόψει του νέου τους πρότζεκτ στην πλατφόρμα.

Ο 39χρονος Χάρι, συμμετείχε την Παρασκευή στο Royal Salute Polo Challenge κατά τη διάρκεια του Grand Champions Polo Club στο Wellington. Ο αγώνας διοργανώθηκε για την οργάνωση Sentebale που δημιούργησε ο Χάρι, η οποία βοηθά παιδιά στην Αφρική που πλήττονται από τη φτώχεια, την ανισότητα και το HIV/AIDS. Ο πρίγκιπας Χάρι την ίδρυσε το 2006 με τον πρίγκιπα Seeiso του Λεσότο.

Ο δούκας του Σάσσεξ κέρδισε στην αναμέτρηση που είχε και το τρόπαιο, ανέλαβε να του το δώσει η σύζυγός του, Μέγκαν, η οποία φόρεσε για την περίσταση ένα μακρύ λευκό φόρεμα. Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί μπροστά στους φωτογράφους που περίμεναν, την ίδια ώρα που ένα τηλεοπτικό συνεργείο του Netflix κατέγραφε κάθε στιγμή τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί δύο νέων μη μυθοπλαστικών σειρών της δημοφιλούς πλατφόρμας που θα εστιάζουν στο lifestyle και το πόλο.

Πηγή: skai.gr

