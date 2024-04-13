Η Shakira ανακοίνωσε την επερχόμενη περιοδεία της κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης-έκπληξης στο Coachella 2024, όπως γράφει το «Sky News».

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια αιφνιδίασε το κοινό και εμφανίστηκε ξαφνικά κατά τη διάρκεια του set του DJ Bizarrap, για να ερμηνεύσει το νέο τους κομμάτι, «La Fuerte».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, το εντυπωσιακό σκηνικό στη σκηνή Sahara άλλαξε και έγραφε «Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour». Η καλλιτέχνιδα του «Hips Don't Lie» δήλωσε: «Επιτέλους, ξεκινάμε περιοδεία. Ξεκινάμε από εδώ, τον Νοέμβριο σε αυτή την πόλη, δεν μπορώ να περιμένω. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα».

Το «Las Mujeres Ya No Lloran», που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, είναι το 12ο στούντιο άλμπουμ της τραγουδίστριας και το πρώτο μετά από επτά χρόνια. Καταγράφει τη μετάβαση της τραγουδίστριας από τον σπαραγμό στην ανάκαμψη, με έντονες επιρροές από τον χωρισμό της από τον Gerard Pique.

Η τελευταία περιοδεία της Shakira ήταν το 2018, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της «El Dorado».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.