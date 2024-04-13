Πίσω στο μπαρ Scorpios βρίσκεται η Μαρίνα Μπομπέτσι που έγινε γνωστή μέσα από το viral βίντεο που ανέβασε προκειμένου να διαφημίσει το μαγαζί. Η απόλυσή της από την ιδιοκτήτρια και φίλη της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media και τους φανς της με αποτέλεσμα η ιδιοκτήτρια Μαρία Ιορδάνοβα να την επαναπροσλάβει συνεχίζοντας την συνεργασία τους σαν να μη συνέβη τίποτα.

«Η Μαρία Ιορδάνοβα με σταμάτησε από το μαγαζί. Δεν της άρεσε ότι ο κόσμος ερχόταν και με ζητούσε. Έλεγαν «πού είναι η μελαχρινή που λέει το ΠΑΜ;». Ήθελε να καρπωθεί την επιτυχία εκείνη και το μαγαζί. Έβγαλε ζήλια, θεωρώ, και κακία. Κρίμα, γιατί γνωριζόμαστε τόσα χρόνια», ανέφερε στην εφημερίδα On Time.

Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια είχε δώσει άλλη εκδοχή λέγοντας: «Την έδιωξα. Έκανε το μαγαζί άνω κάτω. Μέθυσε ένα βράδυ και άρχισε να βρίζει όλο τον κόσμο και να πετάει ποτήρια. Την ξέρω δεκαπέντε χρόνια. Ξέρουμε όταν πίνει τι γίνεται. Έγινε πολλές φορές. Είχαμε παράπονα από πελάτες. Αναγκάστηκα να τη διώξω που έκανε άνω κάτω το μαγαζί. Ο κόσμος που την έχει ζήσει, την ξέρει».

Η είδηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έπειτα από λαϊκή απαίτηση και ξεσηκωμό στα social media η Μαρίνα επέστρεψε στο αγαπημένο της μπαρ «Σκορπιός».

Η Μαρία Ιορδάνοβα την καλωσόρισε και πάλι στο μπαρ μέσα από μια σειρά από stories. «Γύρισε το συλλεκτικό μας μοντέλο παρακαλώ! Παμ», είπε με την Μαρίνα να μπαίνει χαμογελαστή και πάλι στον «Σκορπιό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.