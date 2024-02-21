Harry Styles: Γυναίκα stalker του έστειλε 8.000 κάρτες σε ένα μήνα!

Γυναίκα που κατηγορείται για παρενόχληση του Χάρι Στάιλς του έστειλε 8.000 κάρτες σε λιγότερο από ένα μήνα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν σε δικαστήριο.

Η Μάιρα Καρβάλιο έστειλε στον αστέρα της ποπ χειρόγραφες επιστολές και παρήγγειλε μια σειρά από κάρτες για τον τραγουδιστή online, οι οποίες στάλθηκαν στη διεύθυνσή του, σύμφωνα με το δικαστήριο της περιοχής Χάροου στο Λονδίνο.

Οι εισαγγελείς, σύμφωνα με το BBC, υποστηρίζουν ότι ορισμένες από τις κάρτες που έστειλε Μάιρα Καρβάλιο ήταν γαμήλιες.

Alleged stalker sent singer Harry Styles 8,000 cards, court hears https://t.co/J3GXJOoNMW — BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2024

Η κατηγορούμενη είναι υπό κράτηση για την υπόθεση που θα εξεταστεί στο ίδιο δικαστήριο τον Απρίλιο. Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε στην ακρόαση μέσω βιντεοδιάσκεψης από τις γυναικείες φυλακές, στις οποίες κρατείται και επιβεβαίωσε το όνομά της.

Τα έγγραφα του δικαστηρίου δείχνουν ότι η υπήκοος Βραζιλίας έμενε σε ξενώνα στο Ερλς Κορτ στο δυτικό Λονδίνο, από τότε που έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Δεκέμβριο.

Η οικογένειά της δεν γνώριζε ότι ταξίδεψε στη χώρα, σύμφωνα την ενημέρωση που είχε το δικαστήριο.

Δύο από τις επιστολές παραδόθηκαν από την ίδια στη διεύθυνση του τραγουδιστή, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Η Μάιρα Καρβάλιο θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 19 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

