H νέα… Rihanna: Έγινε ξανθιά και το χαίρεται

Η Rihanna εμφανίστηκε ως ξανθιά στο λανσάρισμα της νέας συνεργασίας της με τη Fenty x PUMA.

Η 36χρονη τραγουδίστρια έχει βγάλει διάφορα στυλ αθλητικών παπουτσιών με την αθλητική μάρκα -και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024- γιόρτασε το πιο πρόσφατο λανσάρισμά της στο Tobacco Dock, στο Λονδίνο.

Για την παρουσίαση, η Rihanna εντυπωσίασε με ένα oversized κρεμ μάλλινο παλτό, με γκρι πλισέ παντελόνι και ασορτί πουκάμισο.

Ωστόσο, η διάσημη καλλιτέχνιδα εντυπωσίασε λόγω της αλλαγής στο χρώμα των μαλλιών της -έγινε ξανθιά- και της κόμμωσής της.



