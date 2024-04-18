Λογαριασμός
H νέα… Rihanna: Έγινε ξανθιά και το χαίρεται

Η Rihanna εντυπωσίασε με ένα oversized κρεμ μάλλινο παλτό, με γκρι πλισέ παντελόνι και ασορτί πουκάμισο

H Rihanna

Η Rihanna εμφανίστηκε ως ξανθιά στο λανσάρισμα της νέας συνεργασίας της με τη Fenty x PUMA. 

H Rihanna

Η 36χρονη τραγουδίστρια έχει βγάλει διάφορα στυλ αθλητικών παπουτσιών με την αθλητική μάρκα -και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024- γιόρτασε το πιο πρόσφατο λανσάρισμά της στο Tobacco Dock, στο Λονδίνο.  

Για την παρουσίαση, η Rihanna εντυπωσίασε με ένα oversized κρεμ μάλλινο παλτό, με γκρι πλισέ παντελόνι και ασορτί πουκάμισο. 

H Rihanna

Ωστόσο, η διάσημη καλλιτέχνιδα εντυπωσίασε λόγω της αλλαγής στο χρώμα των μαλλιών της -έγινε ξανθιά- και της κόμμωσής της. 
 

