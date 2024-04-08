Λογαριασμός
H Kim Kardashian αλά Beyonce: Ποζάρει με μπικίνι και καουμπόικο καπέλο

Η διάσημη τηλεπερσόνα επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της 

H Kim Kardashian

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με μπικίνι από τις οικογενειακές της διακοπές στα Τερκς και Κέικος (Turks και Caicos), στην Καραϊβική. 

H Kim Kardashian

Η 43χρονη τηλεπερσόνα -της οποίας η σειρά «American Horror Story: Delicate» είναι νούμερο ένα στο Hulu- πόζαρε με ένα μπικίνι SKIMS από τη συλλογή της. 

H Kim Kardashian

Χρησιμοποιώντας τον πρώτο στίχο από το τραγούδι «Texas Hold' Em» της Beyonce, η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «This ain't Texas…». 

H Kim Kardashian

Οι αδελφές της Kim -Kourtney και Khloe Kardashian- έκαναν επίσης την εμφάνισή τους στην ανάρτηση. Από την πλευρά της, η 39χρονη Khloe ήταν πεσμένη, ακριβώς δίπλα, στη μεγάλη της αδελφή στην άμμο.

Πηγή: skai.gr

