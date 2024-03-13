Η μέλλουσα νύφη του γιου του πλουσιότερου άνδρα της Ινδίας κατηγορήθηκε ότι αντέγραψε την προγαμιαία ομιλία της από την χολιγουντιανή ταινία «Shall We Dance».

Η προγαμιαία γιορτή της Radhika Merchant, 29 ετών, και του Anant Ambani, 28 ετών, την περασμένη εβδομάδα έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο για τη χλιδή της εκδήλωσης που κόστισε πάνω από 100 εκατ. λίρες.

Rom-con: Indian billionaire Anant Ambani's fiancee Radhika Merchant is accused of copying her 'pre-wedding' speech from Susan Sarandon's gushing monologue in 2004 movie 'Shall We Dance?' https://t.co/8HJ5wUFWpQ pic.twitter.com/6x4e3zXRx2 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 12, 2024

Αλλά μέσα στη μεγαλοπρέπεια, με πάνω από 1.500 καλεσμένους, υπήρξε μια οικεία και προσωπική στιγμή, όταν η Merchant εκφώνησε την εγκάρδια ομιλία της για τον μελλοντικό σύζυγό της.

Ωστόσο, οι ερευνητές του κυβερνοχώρου ανακάλυψαν αργότερα ότι ο εγκάρδιος λόγος ήταν η σκηνή της Σούζαν Σάραντον στην ερωτική κωμωδία του 2004, «Shall we dance».

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι μια αθώα αναπαράσταση της «αγαπημένης σκηνής» της Rahika, άλλοι είναι κατηγορηματικοί: την έκλεψε και τη μετέφερε mot a mot.

Στην τρυφερή ομιλία της η Radhika Merchant ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σε έναν γάμο υπόσχεσαι να νοιάζεσαι για τα πάντα, τα καλά, τα κακά, τα τρομερά και τα τετριμμένα. Όλα. Λες ότι η ζωή σου δεν θα περάσει απαρατήρητη γιατί θα το προσέξω. Η ζωή σου δεν θα περάσει αδιαμαρτύρητα γιατί θα το παρατηρήσω».

Η αντιγραφή της ομιλίας φαινόταν να περνάει εντελώς απαρατήρητη, όταν ένας θαυμαστής της ταινίας, ο Sadiq Saleem, δημοσίευσε και τα δύο κλιπ στο Instagram με το σχόλιο: «Θα μπορούσαν να με καλέσουν. Θα τους είχα αλλάξει τη διατύπωση για μερικά crores».

