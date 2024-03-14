Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

Κριός

Υπάρχει μια σύμπνοια τόσο στο εργασιακό όσο και στο οικογενειακό σας περιβάλλον, κάτι που θα κάνει την μέρα σας πιο ξεκούραστη και τις προσπάθειες σας πιο αποτελεσματικές. Η έλλειψη ρευστού που μπορεί να έχετε σήμερα είναι απλά ένα παροδικό γεγονός και δεν θα πρέπει να το αφήσετε να σας αγχώσει και σας χαλάσει την μέρα.

Ταύρος

Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.

Δίδυμοι

Παρασκήνια και βυζαντινές δολοπλοκίες εξυφαίνονται στο εργασιακό σας περιβάλλον και καλό θα ήταν να έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα! Μην χαλαρώνετε ούτε στιγμή, γιατί τα πράγματα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή για τα συμφέροντα σας. Θα πρέπει να δείξετε υπομονή, επιμονή και διπλωματία για να καταφέρετε να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε…

Καρκίνος

Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειας σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.

Λέων

Τα χειρότερα έχουν περάσει και μπορείτε να αντικρίσετε και πάλι τον ήλιο κατάματα, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πήρατε τις αποφάσεις που έπρεπε για τις επόμενες κινήσεις σας και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε μπροστά. Ωστόσο υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να ερωτευθείτε για μια ακόμη φορά το λάθος για σας άτομο. Επιτέλους θα πρέπει να ωριμάσετε και να θέστε νέα κριτήρια για τους επίδοξους ερωτικούς σας συντρόφους.

Παρθένος

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και οργανώστε τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης αισθάνεστε άσχημα επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να ζητήσετε συγνώμη και να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να σας ταλαιπωρεί.

Ζυγός

Ίσως να είστε λίγο κακοδιάθετοι σήμερα αλλά δεν θα πρέπει να αφήσετε την μέρα να πάει χαμένη. Προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής ή της εποχής και αντιμετωπίστε με θετική διάθεση τις προκλήσεις. Δεν είναι η καριέρα όλη σας η ζωή και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στον επαγγελματικό τομέα, μην τα μεταφέρετε στην σχέση σας, γιατί θα βλάψετε και την προσωπική σας ζωή.

Σκορπιός

Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή σήμερα! Θα αντιμετωπίσετε πιέσεις και θα πρέπει να είστε ενήμεροι για το πώς πρέπει να κινηθείτε σωστά. Η διαδικασία ίσως να είναι μακροχρόνια, γι’ αυτό αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Δραστηριοποιηθείτε και μην περιμένετε να πέσει το Μάνα εξ ουρανού… Προσέξτε επίσης τι εύχεστε σήμερα, γιατί οι ουρανοί είναι ανοιχτοί και μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα βιώσετε…

Τοξότης

Η πνευματικότητα φαίνεται να αποτελεί το επίκεντρο της σκέψης σας κατά την σημερινή μέρα. Πάρτε όση απόσταση μπορείτε από τα τρέχοντα και ασήμαντα της ζωή σας και προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα. Θα σας βοηθήσει να χαράξετε νέα πορεία ζωής.

Αιγόκερως

Το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε να κάνετε πράξη τα σχέδια σας. Οι ευθύνες θα είναι αυξημένες, ενώ παράλληλα θα είστε πολύ πιο προσεκτικοί στις επαφές με τους γύρω σας. Με αυξημένο επίπεδο αυτοπειθαρχίας, τονισμένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, θα καταφέρετε να ενισχύσετε την θέση σας στον κοινωνικό και επαγγελματικό στίβο.

Υδροχόος

Πολλά έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό και δικαίως είστε υπερήφανοι, μπορείτε όμως πολλά περισσότερα να πετύχετε, εάν αφεθείτε και ζητήσετε την βοήθεια ειδικών ή ανθρώπων που εμπιστεύεστε. Σκεφτείτε το… Ίσως χρειαστείτε τις συμβουλές κάποιου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και επενδύσεων. Τα τρέχοντα οικονομικά σας φαίνεται να πάνε αρκετά καλά, υπάρχουν όμως υποθέσεις από το παρελθόν που χρειάζονται ρύθμιση…

Ιχθείς

Την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας θα πρέπει να τις μεταλαμπαδεύσετε σε άτομα που σημαίνουν κάτι περισσότερο για σας, ώστε να αποφύγουν κατά το δυνατόν τα δικά σας λάθη. Ίσως να πρέπει να παρέχετε σήμερα τις υπηρεσίες σας ή να διαθέσετε την γνώση σας οικειοθελώς και χωρίς αμοιβή. Το Σύμπαν θα βρει τρόπο να σας ανταμείψει…

