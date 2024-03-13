Νέκταρ και Ambrosio: Η Alessandra Ambrosio φωτογραφήθηκε με see through φόρεμα

Νέκταρ και… Ambrosio. Το πανύψηλο (1,77) 42χρονο μοντέλο Alessandra Ambrosio φωτογραφήθηκε με see through φόρεμα στο πεντάστερο ξενοδοχείο L'Ermitage στο Μπέβερλι Χιλς, και ανήρτησε τις φωτογραφίες στο Instagram με λεζάντα… hotel pitstop. Το εντυπωσιακό μάξι φόρεμα με το τολμηρό ντεκολτέ και τις πούλιες αναδεικνύει το άψογο σώμα του μοντέλου, που έχει 12 εκατ. ακολούθους στο Instagram.

