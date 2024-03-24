Gisele: Αρνείται ότι απάτησε τον Tom Brady με τον δάσκαλο του ζίου-ζίτσου

Η Gisele Bündchen διέψευσε τις φήμες ότι άρχισε να βγαίνει με τον Joaquim Valente, δάσκαλο του ζίου-ζίτσου, πριν από το διαζύγιό της από τον Τομ Μπρέιντι τον Οκτώβριο του 2022.

Σε συνέντευξή της στους «New York Times», το διάσημο μοντέλο απάντησε για το συγκεκριμένο ζήτημα και τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει και γραφτεί στα σκανδαλοθηρικά περιοδικά: «Αυτό είναι ψέμα. Συμβαίνει σε πολλές γυναίκες που κατηγορούνται όταν έχουν το θάρρος να εγκαταλείψουν μια ‘’αρρωστημένη’’ σχέση και χαρακτηρίζονται ως άπιστες», υποστήριξε η 43χρονη Bündchen.

Gisele Bündchen denies cheating on Tom Brady following speculation about Joaquim Valente romance timeline https://t.co/p7BvEMsFhp pic.twitter.com/sYqi9IaJSl — Page Six (@PageSix) March 24, 2024

Η μητέρα δύο παιδιών εξήγησε: «Κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει μεταξύ δύο ανθρώπων, μόνο οι δύο άνθρωποι στη σχέση».

Η Bündchen και ο δάσκαλος ζίου-ζίτσου γνωρίστηκαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2021, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν άρχισαν να βγαίνουν μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Τον Φεβρουάριο, ένα άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού επιβεβαίωσε στο «Page Six» ότι είναι «βαθιά ερωτευμένοι».

Δεν είναι μυστικό ότι οι δυο τους διατηρούσαν φιλία πριν ερωτευτούν ο ένας τον άλλον, καθώς το ζευγάρι εντοπίστηκε να περνάει χρόνο μαζί στο Μαϊάμι και την Κόστα Ρίκα από το 2022. Ωστόσο, μια πηγή κοντά στον 46χρονο Μπρέιντι άφησε να εννοηθεί ότι ο πρώην quarterback του NFL δεν συμφωνεί με τον χρόνο που αποφάσισαν να μοιραστούν τα νέα για τη σχέση τους με το κοινό.

Τώρα, φαίνεται ότι η Bündchen είναι λίγο πιο άνετη στο να ανοίγεται για την ερωτική της ζωή, επιβεβαιώνοντας στους «New York Times» ότι όντως βγαίνει με κάποιον.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάποιον που ήταν πρώτα φίλος μου», σημείωσε, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον Valente. Η Bündchen κατέληξε: «Είναι πολύ διαφορετικό και είναι πολύ ειλικρινές».

Πηγή: skai.gr

