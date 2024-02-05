Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) ήταν η μεγάλη νικήτρια στα φετινά Grammy καθώς σημείωσε ένα ακόμη ρεκόρ, ως η πρώτη ερμηνεύτρια που κερδίζει το Βραβείο για το Αλμπουμ της Χρονιάς τέσσερις φορές.

Παρέλαβε το κορυφαίο βραβείο από τα χέρια της Σελίν Ντιόν (Celine Dion) η οποία έκανε μία εμφάνιση-έκπληξη.

«Για μένα, το βραβείο είναι η δουλειά» είπε στη σκηνή η Σουίφτ μεταξύ άλλων. «Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να συνεχίσω να είμαι σε θέση να το κάνω αυτό. Το αγαπώ τόσο πολύ. Με κάνει τόσο ευτυχισμένη. Με κάνει απίστευτα χαρούμενη το γεγονός ότι κάνει ευτυχισμένους και κάποιους ανθρώπους που ψήφισαν για αυτό το βραβείο» συμπλήρωσε.

Νωρίτερα η τραγουδίστρια έχοντας στα χέρια το 13ο Grammy της για την κατηγορία Καλύτερο Pop Φωνητικό 'Αλμπουμ, αποκάλυψε ότι κρατούσε κρυφό για δύο χρόνια ένα μυστικό.

«Το «ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου κυκλοφορεί στις 19 Απριλίου. Ονομάζεται «The Tortured Poets Department». Θα φύγω και θα «ανεβάσω» το εξώφυλλο αυτή τη στιγμή από τα παρασκήνια» δήλωσε η σταρ και σε λίγα λεπτά σε ανάρτησή της στο Instagram της, μοιράστηκε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο και ένα χειρόγραφο σημείωμα με στίχους.

Για την 66η απονομή των βραβείων Grammy, η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει μια εντυπωσιακή λευκή δημιουργία του οίκου Schiaparelli και την συνδύασε με ιδιαίτερα κοσμήματα Lorraine Schwartz και μαύρα ψηλά γάντια.

Σύμφωνα με το Variety, αυτή την εβδομάδα, η Σουίφτ θα συνεχίσει την περιοδεία της, «Eras Tour», στην Ιαπωνία πραγματοποιώντας τέσσερις εμφανίσεις πριν ταξιδέψει στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Η απρόσμενη εμφάνιση της Σελίν Ντιόν

Η Σελίν Ντιόν (Celine Dion) αιφνιδίασε τους πάντες πραγματοποιώντας μια απρόσμενη εμφάνιση στο τέλος της τελετής των βραβείων Grammy για να παρουσιάσει το βραβείο για το 'Αλμπουμ της Χρονιάς.

Σημειώνεται ότι η διάσημη τραγουδίστρια έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, αφού τον Δεκέμβριο του 2022 αποκάλυψε ότι πάσχει από το σύνδρομο Stiff-Person, μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Φορώντας μία ροζ Valentino Haute Couture δημιουργία και ένα καφέ παλτό η Ντιόν εμφανώς συγκινημένη, έλαβε το πιο θερμό χειροκρότημα από ένα όρθιο κοινό που τραγουδούσε το «The Power of Love».

«Σας ευχαριστώ όλους! Σας αγαπώ κι εγώ» είπε πριν παρουσιάσει το βραβείο. «Είστε πανέμορφοι. Όταν λέω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, το εννοώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Όσοι είχαμε την ευλογία να είμαστε εδώ στα βραβεία Grammy δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε δεδομένη την τεράστια αγάπη και χαρά που φέρνει η μουσική στη ζωή μας και στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και τώρα με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω το Grammy που πριν από 27 χρόνια μου έδωσαν η Νταϊάνα Ρος και ο Στινγκ, αυτό για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς», συμπλήρωσε η πέντε φορές νικήτρια Grammy.

Οπως αναφέρει το Variety, λίγες ημέρες νωρίτερα η Amazon MGM ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ με τίτλο «I Am: Celine Dion». Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την μάχη της Σελίν Ντιόν με την ασθένεια ελπίζοντας ότι με αυτό το τρόπο «θα ευαισθητοποιήσει για αυτήν την ελάχιστα γνωστή κατάσταση».

Μάγεψε η Τρέισι Τσάπμαν στην τελετή των βραβείων Grammy

Mία από τις ωραιότερες στιγμές των βραβείων Grammy ήταν όταν η Τρέισι Τσάπμαν (Tracy Chapman) πραγματοποίησε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της. Τραγούδησε το θρυλικό «Fast Car» το οποίο έγραψε και ερμήνευσε το 1988, μαζί με τον Λουκ Κομπς (Luke Combs) ο οποίος γνώρισε μεγάλη επιτυχία πέρυσι κυκλοφορώντας μία νέα διασκευή του.

Πριν την ερμηνεία τους στη σκηνή, ο Κομπς μοιράστηκε σε βίντεο την πρώτη φορά που άκουσε το τραγούδι από την υπέροχη φωνή της Τσάπμαν. Εξήγησε ότι ήταν το αγαπημένο του τραγούδι «πριν ακόμα μάθει τι σημαίνει αγαπημένο τραγούδι». «Από τότε που άρχισα να παίζω κιθάρα ήξερα αυτό το τραγούδι» τόνισε.

Η διάσημη τραγουδίστρια εμφανίστηκε συγκινημένη και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Σύμφωνα με το People, ήταν η πρώτη της εμφάνιση από το 2020 στο «Late Night with Seth Myers» ενώ η τελευταία της περιοδεία πραγματοποιήθηκε το 2009.

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) και η Μπράντι Καρλάιλ (Brandi Carlile) ήταν όρθιες σε όλη την διάρκεια της μοναδικής ερμηνείας των Τσάπμαν - Κομπς, οι οποίοι στο τέλος δέχτηκαν ένα παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό.

Ανάμεσά τους και η Όπρα Γουίνφρεϊ (Oprah Winfrey), ενώ ο οικοδεσπότης Τρέβορ Νόα (Trevor Noah) έτρεξε στη σκηνή για να αποτίσει φόρο τιμής στην τραγουδίστρια. «Η θρυλική Τρέισι Τσάπμαν. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό!» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.