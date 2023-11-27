Ozzy Osbourne: Θα πεθάνω ευτυχισμένος αν καταφέρω να δώσω μια τελευταία συναυλία

Ο Ozzy Osbourne μιλάει για την υγεία του, για το αν φοβάται ή όχι τον θάνατο και για το μόνο πράγμα στο οποίο εξακολουθεί να ελπίζει. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο βρετανικό «Rolling Stone», ο «Νονός του Heavy Metal» αποκάλυψε ότι βρέθηκε όγκος σε έναν από τους σπονδύλους του, ενώ υποβλήθηκε σε τέταρτη επέμβαση στη σπονδυλική στήλη.

Η επέμβαση έγινε για να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από μια πτώση το 2019, η οποία μετατόπισε τις μεταλλικές ράβδους που είχε τοποθετήσει στο σώμα του μετά από ένα άλλο ατύχημα που είχε το 2003.

«Πραγματικά με έχει ρίξει κάτω όλη αυτή η ιστορία», δήλωσε ο Ozzy Osbourne. «Η δεύτερη επέμβαση πήγε στραβά και ουσιαστικά με άφησε ανάπηρο. Πίστευα ότι θα ήμουν έτοιμος μετά τη δεύτερη και την Τρίτη επέμβαση, αλλά με την τελευταία έβαλαν μια ράβδο στη σπονδυλική μου στήλη. Βρήκαν έναν όγκο σε έναν από τους σπονδύλους, οπότε έπρεπε να τον ξεθάψουν και αυτόν. Είναι αρκετά σκληρό. Έχω χάσει τελείως την ισορροπία μου», ανέφερε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη αναποδιά που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για τους εθισμούς του και τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν. Το 2020, μοιράστηκε ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον.

Τώρα, ο Osbourne δήλωσε ότι έχει καταλήξει σε κάποιες συνειδητοποιήσεις, καθώς προβληματίστηκε αρκετά όσο καιρό έμεινε στο κρεβάτι. «Όλοι οι συνεργάτες μου που έπιναν, συνειδητοποίησα ότι είναι νεκροί! Το νεκροταφείο είναι γεμάτο από αυτούς!». Και πρόσθεσε: «Θα έπρεπε να είχα πεθάνει πολύ πριν από πολλούς από αυτούς. Γιατί είμαι ο τελευταίος που στέκεται όρθιος; Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά. Μερικές φορές κοιτάζομαι στον καθρέφτη και σκέφτομαι, "Γιατί στο διάολο τα κατάφερες;". Δεν καυχιέμαι για τίποτα από αυτά, γιατί θα έπρεπε να είχα πεθάνει χιλιάδες φορές. Έχω κάνει πλύση στομάχου, ένας Θεός ξέρει πόσες φορές».

Αλλά μέσα από όλα αυτά, ο Osbourne είπε ότι εξακολουθεί να μην φοβάται τον θάνατο. «Δεν φοβάμαι τον θάνατο, αλλά δεν θέλω να έχω μια μακρά, οδυνηρή και μίζερη ύπαρξη», εξήγησε. Το μόνο πράγμα με το οποίο ο Osbourne είναι εκνευρισμένος είναι το γεγονός ότι δεν είχε ποτέ ευκαιρία να πει αντίο ή ευχαριστώ στους θαυμαστές του.

«Αν δεν μπορώ να συνεχίσω να κάνω συναυλίες σε τακτική βάση, θέλω απλά να είμαι αρκετά καλά για να κάνω μια συναυλία όπου θα μπορώ να τους χαιρετίσω. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζομαι και αν ''πέσω νεκρός'', θα πεθάνω ευτυχισμένος».

