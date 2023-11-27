Linda Evangelista: Δεν ενδιαφέρεται να ξαναβγεί ραντεβού στα 58 της

H Linda Evangelista αποκάλυψε ότι δεν ενδιαφέρεται να ξαναβγεί ραντεβού. Το 58χρονο σούπερ μόντελ, που έχει παντρευτεί μία φορά στο παρελθόν, παραδέχτηκε ότι «δεν θέλει να κοιμηθεί με κανέναν πια» σε συνέντευξή της στους «Sunday Times».

Η Linda Evangelista, η οποία πρόσφατα μίλησε ανοιχτά για τις «δίαιτες-πείνας» που ακολουθούσε στα νεανικά της χρόνια, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να ακούσω κάποιον να αναπνέει».

Στη συνέχεια, το διάσημο μοντέλο δήλωσε ότι η τελευταία πραγματική της σχέση τελείωσε «σίγουρα πριν από την κρυολιπόλυση Coolsculpting, στην οποία υποβλήθηκε από το 2015 έως το 2016».

Το μοντέλο έχει έκτοτε μιλήσει κατά της διαδικασίας, η οποία επηρέασε σημαντικά τη σωματική της διάπλαση και την αυτοπεποίθησή της τα τελευταία χρόνια.

Μίλησε, επίσης, για τον γάμο της με τον Gerald Marie, ο οποίος ξεκίνησε το 1987. Το ζευγάρι, το οποίο χώριζε ένα ηλικιακό χάσμα 15 ετών, παρέμεινε μαζί μέχρι το 1993. Η Evangelista έδωσε μια μικρή εικόνα για τη σχέση της με τον πρώην επιχειρηματία, ο οποίος έκτοτε έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση από διάφορα άτομα.

«Ήμουν ανίδεη. Απολύτως ανίδεη... έπρεπε να υπάρχει κάτι αξιαγάπητο για να ερωτευτείς», είπε.

Το μοντέλο κατηγόρησε τον πρώην σύζυγό της ότι την κακοποιούσε σωματικά κατά τη διάρκεια της μίνι σειράς του Apple TV+ «The Super Models», η οποία έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το 1995 αρραβωνιάστηκε τον Kyle MacLachlan και τρία χρόνια αργότερα χώρισαν οι δρόμοι τους. Η Evangelista έβγαινε με τον πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, Fabien Barthez, μέχρι το 2002 και παρόλο που το ζευγάρι σχεδίαζε να κάνει οικογένεια το 1999, το μοντέλο είχε μια αποβολή. Η Linda Evangelista γέννησε αργότερα έναν γιο, τον 17χρονο σήμερα Augustin, τον οποίο απέκτησε με τον Francois-Henri Pinault, που έβγαινε για τέσσερις μήνες από το 2005 έως το 2006.

Το 58χρονο μοντέλο από τον Καναδά ξεκίνησε την καριέρα της όταν ήταν 19 ετών, αφού υπέγραψε στο Elite Model Management, μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη για δουλειά. Στη συνέχεια η Linda πήγε στο Παρίσι καθώς το άστρο της άρχισε να λάμπει, αλλά γρήγορα διαπίστωσε ότι δυσκολευόταν να διατηρήσει το βάρος της λόγω του μεταβολισμού της.

Πηγή: skai.gr

