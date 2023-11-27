Elizabeth Hurley: Βρίσκεται στην Ταϊλάνδη και ποζάρει με μπικίνι… της φωτιάς

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ γνωρίζει πολύ καλά πώς να αναστατώνει τον ανδρικό πληθυσμό. Η ίδια «ανέβασε» φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι της… φωτιάς, κατά την απόδρασή της στην Ταϊλάνδη.

Το 58χρονο μοντέλο και ηθοποιός ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, αψηφώντας την ηλικία της. Φαινόταν ευδιάθετη καθώς κολυμπούσε στην εσωτερική πισίνα γνωστού ξενοδοχείου. Το εντυπωσιακό μπικίνι, το οποίο αποτελεί μέρος της σειράς μαγιό της, Elizabeth Hurley Beachwear Collection, αναδείκνυε τους αξιοζήλευτους γυμνασμένους κοιλιακούς της και τα λεπτά μπράτσα της.

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Ο αποχωρισμός είναι τόσο γλυκιά θλίψη Chiva Som. Θα επιστρέψουμε».

Πηγή: skai.gr

