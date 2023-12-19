Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Βρίσκεστε σε μια δύνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου. Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και κρατήσετε χαμηλούς τόνους

Ταύρος

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας στη δουλειά, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθηση σας, σας οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε. Απo την άλλη όμως είστε δοσμένοι στον επαγγελματικό σας χώρο, μιας και έχετε σκοπό να καταπλήξετε με τις επιδόσεις σας.

Δίδυμοι

Περιμένετε κάποιες θετικές εξελίξεις, και αυτές σίγουρα θα έρθουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Κινηθείτε έξυπνα και εμπνευσμένα για να επισπεύσετε τις εξελίξεις. Νέο ενδιαφέρον στον επαγγελματικό τομέα θα σας δώσει φτερά και η δημιουργική σας πλευρά μπορεί να ανθίσει και πάλι. Επενδύστε στην φαντασία σας και θα μεγαλουργήσετε.

Καρκίνος

Θα πρέπει να βρείτε μέσα σας τι είναι αυτό που σας κρατάει στάσιμους και να προχωρήσετε στον επανασχεδιασμό της ζωής σας, προσωπικής ή επαγγελματικής. Μόνο τότε θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε και να μεγαλουργήσετε. Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια μικρά προβλήματα υγείας σήμερα, με ένα πιθανό κρυολόγημα ή μια γρίπη. Τον τελευταίο καιρό φορτίζεστε πολύ με τα επαγγελματικά σας και δεν δίνετε την πρέπουσα προσοχή στον οργανισμό σας.

Λέων

Το παρελθόν επιστρέφει και σας ταλαιπωρεί. Αισθάνεστε ότι λοξοδρομήσατε από την πορεία που είχατε χαράξει και αυτό σας θλίβει. Μπορείτε όμως να αντλήσετε χρήσιμα διδάγματα… Αισθάνεστε ωστόσο πνευματικά και ψυχικά αδύναμοι, έχετε έντονες αμφιβολίες για τον εαυτό σας και είστε έτοιμοι να τα παρατήσετε όλα και να αποτραβηχτείτε. Δείξτε αυτοπειθαρχία και μην εγκαταλείπετε…

Παρθένος

Συνειδητοποιείτε ότι η σχέση σας δεν έχει την ίδια φρεσκάδα πια και η επαφή με το ταίρι σας έχει αρχίσει να φθίνει. Εάν σημαίνει κάτι για σας, αγωνιστείτε για να την αναζωογονήσετε… Ένα συναίσθημα αποξένωσης και μοναξιάς ίσως να σας βαραίνει, σαν να σας απαρνήθηκαν ξαφνικά όλοι… Μην κλείνεστε στον εαυτό σας, αλλά βρείτε κάποιον φίλο ή γνωστό να μιλήσετε ή να βγείτε έξω.

Ζυγός

Θα υπάρξουν ερωτικά ενδιαφέροντα στην σημερινή μέρα που θα σας αποσπάσουν την προσοχή από άλλες υποχρεώσεις. Και επειδή πέφτετε συνήθως με τα μούτρα όταν πρόκειται για θέματα ερωτικής φύσης, φροντίστε να έχετε ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλετε. Προσπαθήστε ωστόσο να μην παραμελήσετε τα καθήκοντα σας ή να μην κάνετε λάθη και παραλήψεις στην δουλειά.

Σκορπιός

Μια διαφωνία ή ένα διαπληκτισμός με έναν συνεργάτη μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σήμερα, εάν δεν κάνετε και οι δύο ένα βήμα πίσω. Και οι δύο έχετε από την σκοπιά σας δίκιο και θα πρέπει να βρείτε τρόπο συνεννόησης. Η ψυχραιμία σας σε μια κατάσταση έντασης που θα υπάρχει θα βοηθήσει να επανέλθει η ηρεμία και να δούνε τα εμπλεκόμενα άτομα τις καταστάσεις στην σωστή τους διάσταση.

Τοξότης

Κάποια προδοσία, μικρή ή μεγαλύτερη θα βιώσετε φίλοι μου και θα πληγωθείτε, γιατί δεν το περιμένατε. Μην αφήνετε όμως να σας πάρει από κάτω… Δίνοντας βάση την διαίσθηση σας θα καταφέρετε να βρείτε άκρη στις περίεργες καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω σας και σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

Αιγόκερως

Αποφύγετε το στρες και σκεφτείτε θετικά. Φαίνεται να σας απασχολούν έγνοιες για την υγεία σας, πιθανότατα όμως να πρόκειται για αποκυήματα της φαντασίας σας. Εκμυστηρευτείτε τις ανησυχίες σας στον σύντροφό σας ή σε κάποιο καλό σας φίλο και θα αισθανθείτε ότι ένα τεράστιο βάρος φεύγει από τους ώμους σας…

Υδροχόος

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξη σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

Ιχθείς

Σήμερα θα καταλάβετε, ότι χωρίς ριζικές αλλαγές στην ζωή σας δεν μπορείτε να πάτε μπροστά. Μην τις φοβόσαστε, γιατί θα είναι αυτές που θα σας απογειώσουν. Μια ασυμφωνία ή η έλλειψη συντονισμού στις δράσεις μπορεί να φέρει συγκρούσεις με το ταίρι σας. Ίσως να πρέπει να αξιολογήσετε εκ νέου την σχέση σας και να πάρετε αποφάσεις για τη πορεία σας.

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.