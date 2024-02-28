Τον θάνατο του 33χρονου γιου του ανακοίνωσε ο Gary Sinise.
Ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες «Forrest Gump» και «Apollo 13», ανακοίνωσε πως ο 33χρονος γιος του McCanna Anthony Sinise άφησε την τελευταία του πνοή στις 5 Ιανουαρίου έπειτα από μάχη τον καρκίνο.
Σε ανάρτηση του ιστότοπου του ιδρύματος Gary Sinise ο ηθοποιός μεταξύ άλλων έγραψε:
«Όπως κάθε οικογένεια που βιώνει μια τέτοια απώλεια, είμαστε συντετριμμένοι και τα καταφέρνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ως γονείς, είναι τόσο δύσκολο να χάσεις το παιδί σου. Η καρδιά μου είναι σε όλους όσους έχουν υποστεί παρόμοια απώλεια και σε όποιον έχει χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο»
A message from Gary. https://t.co/Bb2ji85bSi pic.twitter.com/Jhlrx6q9W9— Gary Sinise (@GarySinise) February 27, 2024
Ακόμη πρόσθεσε ότι ο γιος του ήταν ένας «εξαιρετικός ντράμερ» και πως του χάρισε υπέροχες στιγμές. Ο 68χρονος έγραψε πως ο γιος του πάλεψε με τον σπάνιο καρκίνο Χόρδωμα για πεντέμιση χρόνια, ο οποίος δυσκόλευε με τον καιρό. Συγκεκριμένα είπε ότι ο καρκίνος αυτός προέρχεται από τη σπονδυλική στήλη και επηρεάζει περίπου 300 ανθρώπους στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.