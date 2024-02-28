Τον θάνατο του 33χρονου γιου του ανακοίνωσε ο Gary Sinise.

Ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες «Forrest Gump» και «Apollo 13», ανακοίνωσε πως ο 33χρονος γιος του McCanna Anthony Sinise άφησε την τελευταία του πνοή στις 5 Ιανουαρίου έπειτα από μάχη τον καρκίνο.

Σε ανάρτηση του ιστότοπου του ιδρύματος Gary Sinise ο ηθοποιός μεταξύ άλλων έγραψε:

«Όπως κάθε οικογένεια που βιώνει μια τέτοια απώλεια, είμαστε συντετριμμένοι και τα καταφέρνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ως γονείς, είναι τόσο δύσκολο να χάσεις το παιδί σου. Η καρδιά μου είναι σε όλους όσους έχουν υποστεί παρόμοια απώλεια και σε όποιον έχει χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο»

Ακόμη πρόσθεσε ότι ο γιος του ήταν ένας «εξαιρετικός ντράμερ» και πως του χάρισε υπέροχες στιγμές. Ο 68χρονος έγραψε πως ο γιος του πάλεψε με τον σπάνιο καρκίνο Χόρδωμα για πεντέμιση χρόνια, ο οποίος δυσκόλευε με τον καιρό. Συγκεκριμένα είπε ότι ο καρκίνος αυτός προέρχεται από τη σπονδυλική στήλη και επηρεάζει περίπου 300 ανθρώπους στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.

Πηγή: skai.gr

