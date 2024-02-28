Αναζητώντας την ομορφιά στα μικρά, καθημερινά πράγματα...

Είσαι στο γραφείο. Μια ακόμη βαρετή σύσκεψη σου χαλάει τη διάθεση. Κουράστηκες, θέλεις να φύγεις. Κοιτάς έξω από το παράθυρο. Τι ωραία, ηλιόλουστη μέρα έχει σήμερα. Οι ηλιαχτίδες διαπερνούν τα δέντρα, χαρίζοντας μια ξεχωριστή ομορφιά. Και μετά τη βλέπεις. Μια πεταλουδίτσα με φανταχτερά χρώματα χαλαρώνει σε ένα φύλλο. Τι όμορφο θέαμα. Η άνοιξη δεν είναι μακριά.

Κι έτσι ξαφνικά, χωρίς να καταλάβεις πώς, η διάθεσή σου έχει αλλάξει. Αλήθεια, συνειδητοποιείς πόσες τέτοιες, απλές, καθημερινές ομορφιές υπάρχουν παντού γύρω σου; Ξέρεις πόσο διαφορετικά θα ένιωθες αν αφιέρωνες λίγο χρόνο στο να τις παρατηρήσεις;

Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει μια νέα έρευνα, σύμφωνα με την οποία το να αφιερώνεις καθημερινά λίγο χρόνο στο να παρατηρείς τις μικρές ομορφιές του κόσμου γύρω σου -γνωστές και ως microjoys– μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τόσο τη σωματική όσο, και την ψυχική σου υγεία.

Αν υπάρχει μια περίοδος που αυτό έγινε ξεκάθαρο, αυτή ήταν αναμφισβήτητα η πανδημία. Μη έχοντας και πολλά που να μας προσφέρουν χαρά, οι μικρές μορφές αυτοφροντίδας, όπως μια βιντεοκλήση με ένα αγαπημένο πρόσωπο ή μια ζεστή κούπα τσάι απέκτησαν ξαφνικά άλλη αξία.

Έκτοτε, υπάρχει πολλή συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρο στην καθημερινότητά μας για τις «μικροευτυχίες», ώστε να νιώσουμε πιο ευτυχισμένοι και να βελτιώσουμε την ευημερία μας τόσο άμεσα, όσο και σε βάθος χρόνου.

Η Johanna Burke, λέκτορας στο Κέντρο Θετικών Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιατρικής και Επιστημών Υγείας RCSI, τονίζει ότι ο αντίκτυπος των μικροευχαρίστησεων επεκτείνεται πολύ πέρα από την απλή βελτίωση της διάθεσης. Σε άρθρο της στο The Conversation, παρουσιάζει πώς μικρές, θετικές στιγμές μπορούν να προκαλέσουν φυσιολογικές αλλαγές, ιδίως στο νευρικό σύστημα. «Η ενασχόληση με τις μικροευτυχίες μπορεί να βελτιώσει τον πνευμονογαστρικό τόνο. Το πνευμονογαστρικό νεύρο είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες που γίνονται αυτόματα στον οργανισμό, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η πέψη και η αναπνοή. Συνδέεται, επίσης, με τις διαταραχές της διάθεσης και τη ρύθμιση του στρες, επομένως όσο περισσότερο διεγείρεται, τόσο καλύτερα για τον οργανισμό», εξηγεί.

Αλλά τα οφέλη δεν σταματούν εδώ. Διατηρώντας τα επίπεδα στρες υπό έλεγχο, τα microjoys μας βοηθούν να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του χρόνιου στρες στην υγεία, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα πεπτικά προβλήματα και οι ορμονικές διαταραχές. Μπορούν, επίσης, να οδηγήσουν σε μια «στιγμιαία σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων», που μπορεί να βελτιώσει την υγεία, ενισχύοντας τη μακροζωία και δίνοντας νόημα στη ζωή μας, υποστηρίζει η Burke.

Πόσο χρόνο λοιπόν πρέπει να αφιερώνει κανείς καθημερινά στις μικροευτυχίες;

Η Burke προτείνει μια απλή προσέγγιση: Να αναγνωρίζεις και να εκτιμάς τακτικά τα πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν ευτυχία, ελπίδα ή ενθουσιασμό. Ορισμένοι ειδικοί προτείνουν μια φόρμουλα: «Μελέτες προτείνουν έναν μαγικό αριθμό: Πέντε θετικά συναισθήματα προς ένα αρνητικό για βέλτιστη ευεξία», λέει η Burke. Η ιδέα είναι ότι η καθημερινή βίωση περισσότερων θετικών συναισθημάτων οδηγεί σε καλύτερη συνολική αίσθηση. «Έτσι, για κάθε αρνητικό συναίσθημα που βιώνεις μέσα στην ημέρα (όπως θλίψη, θυμό ή απογοήτευση), θα πρέπει να έχεις πέντε θετικά (όπως χαρά, ελπίδα ή αισιοδοξία), ώστε να εξισορροπείς τα πράγματα και να ζεις μια καλή ζωή».

Η Cyndie Spiegel, συγγραφέας και σύμβουλος, υπογραμμίζει, μιλώντας στο Stylist, ότι οι μικροευχαρίστηση δεν απαιτεί καμία προσπάθεια πέρα από την παρατήρηση της ομορφιάς που ούτως ή άλλως υπάρχει στις καθημερινές στιγμές. Πρόκειται για την εκτίμηση της υπάρχουσας ομορφιάς στον κόσμο, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. «Οι μικροευτυχίες δεν απαιτούν από εμάς να τις κερδίσουμε, να φτάσουμε μακριά για να τις βρούμε ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να παρατηρήσουμε απλώς την εξαιρετική και βαθιά ομορφιά που υπάρχει ήδη γύρω μας», λέει χαρακτηριστικά.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα ξυπνήσεις στραβά, αφιέρωσε λίγο χρόνο απορροφώντας μερικές από τις μικροευτυχίες γύρω σου, όπως ένα λουλούδι που επιτέλους άνθισε ή τον ήλιο που μπαίνει από το παράθυρό σου.

Να θυμάσαι: Ο κόσμος είναι γεμάτος από καλά πράγματα – αρκεί να δώσουμε προσοχή.

