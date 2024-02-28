Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Σας απασχολεί η δουλειά σας σε τέτοιο βαθμό που σας απορροφά τελείως. Έχετε την ευκαιρία να εμπνεύσετε τους γύρω σας και να τους συσπειρώσετε γύρω από ένα κοινό σκοπό. Μην είστε όμως επιθετικοί με όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ταχύτητα της σκέψης σας. Πάρτε αποστάσεις από κάτι που δεν είναι αποτελεσματικό ή παραγωγικό και αφιερώστε χρόνο και σε άλλου τομείς της ζωής σας.

Ταύρος

Έχετε διάφορες υποχρεώσεις και ένα βαρύ πρόγραμμα, αλλά το μόνο που πραγματική θέλετε είναι να χαλαρώσετε και να μείνετε σπίτι. Και μια μέρα χαλάρωσης δεν βλάπτει… Επενδύστε στον αυθορμητισμό σας και θα ξανανιώσετε. Υπάρχει η χαρά της ζωής, που θα πρέπει να ανακαλύψετε και πάλι…

Δίδυμοι

Η μέρα χαρακτηρίζεται από τις ευνοϊκές. Δημιουργική και με ευχάριστες συναντήσεις. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να γεφυρώσετε τυχόν χάσμα με το πρόσωπο που αγαπάτε. Βάλτε σε πράξη στόχους και οικονομικά σχέδια που μπορούν να σας αποδώσουν άμεσα, αν οι επαφές σας είναι οι κατάλληλες και συγκεκριμένες. Μην βιάζεστε στις επιλογές σας. Προσέχετε ποιους βάζετε στην ζωή σας, γιατί αύριο μπορεί να είναι αργά να το μετανιώσετε

Καρκίνος

Η χαρισματική σας προσωπικότητα και η έντονη ακτινοβολία σας θα σας φέρει στον επίκεντρο που ενδιαφέροντος σήμερα. Μην αφήνετε όμως την κολακεία να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας βγάλει από τον δρόμο σας. Ίσως αν μην το αισθάνεστε ακόμη, αλλά λόγω της έντονης και μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλατε στον επαγγελματικό τομέα, το μέλλον σας προδιαγράφεται ασφαλές και ευοίωνο. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό.

Λέων

Οι οικονομικές συνθήκες σας ευνοούν και ένα μεγάλο βάρος φαίνεται να φεύγει από πάνω σας. Τα δύσκολα έχουν παρέλθει και με την πάροδο του χρόνου τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Καλλιεργήστε κάποιο ταλέντο σας, όσο μπορείτε, και επενδύστε σ αυτό, γιατί μπορεί να σας βγάλει από την τυχόν δύσκολη οικονομική κατάσταση…

Παρθένος

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.

Ζυγός

Ήρθε η ώρα της ανταμοιβής για τις κοπιαστικές προσπάθειες σας, φροντίστε όμως να μην εξανεμίσετε αμέσως τα οικονομικά οφέλη που έρχονται. Με συνετή διαχείριση θα μπορέσετε να χτίσετε με την πάροδο του χρόνου ένα οικονομικά ασφαλές μέλλον. θα πρέπει να δείξετε κατά πόσο μπορείτε, πέρα από δημιουργικοί, να είστε και πρακτικοί στις κινήσεις σας. Ακούστε την διαίσθηση σας που σας καθοδηγεί.

Σκορπιός

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Τοξότης

Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα. Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε…

Αιγόκερως

Θα πρέπει να αποφασίσετε ότι εσείς είστε εκείνος που χαράζει την πορεία της ζωής σας και να μην επιτρέπετε στους γύρω σας να σας βγάζουν από τον δρόμο σας. Θα πρέπει να αντιδράσετε δυναμικά σε όσους σας πετάξουν το γάντι, για να υπερασπιστείτε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα, αλλά και να θέσετε σαφή όρια σε όσους έχουν την διάθεση να σας αμφισβητήσουν.

Υδροχόος

Γίνεστε πλεονέκτες σήμερα και θα μπείτε σε μεγάλους μπελάδες. Απλωθείτε μέχρι εκεί που σας παίρνει και μην αναλαμβάνετε περισσότερες υποχρεώσεις από αυτές που αντέχετε, γιατί θα εκτεθείτε. Κάποιες αναταράξεις θα καταγραφούν στην προσωπική ή την επαγγελματική σας ζωή και είναι μια καλή ευκαιρία να θέσετε σε κίνηση το ταλέντο σας στην διπλωματία για να καταλαγιάσετε τα πάθη.

Ιχθείς

Ο πόνος και η απόλαυση λένε ότι πάνε χέρι-χέρι. Σήμερα μέσα από το πόνο που θα προκαλέσετε σε κάποιο άτομο θα αντλήσετε ικανοποίηση. Είναι όμως δίκαιο ή σωστό; Μια τυχαία συνάντηση με ένα πρόσωπο από το παρελθόν σας, προσωπικό ή επαγγελματικό, θα σας χαροποιήσει και θα αλλάξει τελείως την πορεία της μέρας.

