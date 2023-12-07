Οι γιορτές χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από οικογενειακή θαλπωρή. Η παράδοση θέλει την οικογένεια να συγκεντρώνεται γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι για να γιορτάσει και να περάσει λίγο χρόνο μαζί.

Συχνά, το τραπέζι αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τον στενό πυρήνα μιας οικογένειας, αλλά και πιο μακρινούς συγγενείς που ίσως έχουν καιρό να σε δουν. Μοιραία, λοιπόν, προκύπτει μια βροχή σχολίων κι ερωτήσεων: «Δουλεύεις κάπου τώρα;», «Παντρεύτηκες;», «Πότε θα κάνεις κανένα παιδάκι;», «Σαν να πήρες μερικά κιλά». Τα ακούς όλα στωικά και υπομονετικά, ενώ κατά βάθος θέλεις να φωνάξεις: «Σταμάτα! Κοίτα τη δουλειά σου».

Κι επειδή ξέρω καλά πόσο κουραστικό είναι αυτό και πόσο μέρος της ευχαρίστησης σου αφαιρούν, σε ενημερώνω με χαρά ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσεις το φαινόμενο «κουτσομπόληδες συγγενείς» μια και καλή, με ευγενικό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό τρόπο και να ξεγνοιάσεις μια και καλή.

Το SELF συγκέντρωσε τις γνώμες ειδικών για το πώς να χειριστείς τους συγγενείς και τα σχόλιά τους. Αυτά που λένε έχουν πραγματικά ενδιαφέρον και μπορείς να πάρεις ιδέες:

Η μάστιγα των «καλών» σχολίων

«Φαίνεσαι υπέροχη! Έχεις χάσει βάρος;», «Αυτό το ρούχο σε αδυνατίζει», «Πάχυνες λιγάκι» είναι μερικές από τις φράσεις που είναι πολύ πιθανό να ακούσεις, ειδικά από κάποιον που έχεις να δεις καιρό. Όσο καλή κι αν είναι δυνητικά η πρόθεσή τους, αυτές οι φράσεις σου προκαλούν μάλλον αμηχανία και θα προτιμούσες να λείπουν. «Μπορείς να δείξεις ότι αναγνωρίζεις ότι η πρόθεση του σχολίου ήταν θετική, θέτοντας παράλληλα τα όριά σου», λέει η Amber Stevens, αδειούχος ψυχολόγος και κλινική διευθύντρια της Galia Collaborative. Σύμφωνα με την ίδια, η καλύτερη απάντηση σε αυτή την περίπτωση είναι εκείνη που αναγνωρίζει την πρόθεση, αλλά διακόπτει την περαιτέρω συζήτηση.

Μην δεχτείς να συμμετέχεις σε κουτσομπολιά για άλλους

Ακόμα κι αν δεν είναι το δικό σου σώμα το θέμα συζήτησης στη φετινή συγκέντρωση, μπορεί να σχολιαστεί το πώς άλλαξε κάποιος άλλος. Κι αυτή η συνήθεια δεν είναι καθόλου «αθώα».

«Είναι σημαντικό να συμβάλλουμε στη διάδοση της ιδέας ότι όλα τα σώματα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, ότι πρόκειται για ένα φυσιολογικό φαινόμενο και ακριβώς γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος να επισημαίνουμε αυτές τις αλλαγές. Παράλληλα, θα πρέπει να αναδεικνύουμε ότι τέτοιου είδους σχόλια είναι προβληματικά», λέει η δρ. Stevens. «Συνιστώ, επίσης, να ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να επικεντρωθούν σε άλλα, πιο σημαντικά χαρακτηριστικά».

Μπορείς, για παράδειγμα, να απαντήσεις: «Όλα τα σώματα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου για διάφορους λόγους, όπως το δικό σου και το δικό μου. Προσωπικά, όμως, εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από τη λάμψη της. Παρατήρησες πώς κάνει τους πάντες να αισθάνονται άνετα με τόση ευκολία;».

Κανείς δεν θα σου πει πόσο θα φας. Καλή απόλαυση!

Το φαγητό κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις περιστάσεις. Και συνήθως, κάθε άλλο παρά υγιεινό και ελαφρύ είναι. Κι ακριβώς εκεί, πάνω από τα μεζεδάκια και τις λιχουδιές, θα στέκονται οι συγγενείς που (αντί να κοιτάνε τα χάλια τους) αδημονούν να σχολιάσουν το πιάτο σου: Πόσο το γέμισες, πώς θα τα φας όλα αυτά, μήπως δεν πρέπει να φας τόσο κι άλλα τέτοια.

«Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά επίπεδα άνεσης με την αντιπαράθεση, ειδικά σε μια εορταστική περίσταση», λέει η Leah Tsui, διαιτολόγος και ιδιοκτήτρια του Limitless Nutrition. Η ίδια προτείνει να απαντήσεις με μια δόση ειρωνείας, λέγοντας για παράδειγμα: «Ευχαριστώ που με ενημέρωσες για τις θερμίδες!» και να συνεχίσεις να απολαμβάνεις το φαγητό σου. Αν δεν θέλεις απαντήσεις καυστικά, μπορείς να αρκεστείς στο να πεις: «Ναι, είναι πλούσιο σε θερμίδες και απολαμβάνω κάθε μπουκιά». Εάν προτιμάς να βάλεις κάποιον ξεκάθαρα στη θέση του, μπορείς να πεις: «Θα το εκτιμούσα αν δεν έκανες σχόλια για το τι τρώω». «Δώσε την απάντηση που θα κάνει εσένα να νιώσεις καλά», λέει η Tsui.

Δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις όλο το μπουφέ για να μην παρεξηγηθεί κάποιος

Στην ελληνική οικογένεια, υπάρχει μια τάση η μαμά ή η γιαγιά, ανεξάρτητα από την ηλικία σου, να αρπάζει το πιάτο και να το γεμίζει με όλες τις διαθέσιμες λιχουδιές. Συχνά, επικρατεί επίσης η ιδέα ότι προσβάλλεις τον οικοδεσπότη αν δεν δοκιμάσεις κάθε πιάτο που υπάρχει στο τραπέζι. Όσο ωραίο κι αν είναι να μας φροντίζουν, βάλε τα όριά σου, πάρε το πιάτο σου και γέμισέ το όσο και με ό,τι θέλεις εσύ. Αρνήσου ευγενικά επιλογές που δεν σου ταιριάζουν και μην καταπιεστείς να φας μέχρι σκασμού.

«Ανάλογα με τη σχέση που έχεις με το άτομο που σε πιέζει, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε μια ποικιλία απαντήσεων», λέει η Kate Regan, διαιτολόγος και ιδιοκτήτρια του Wholesome Chick Nutrition. Αν πρόκειται για μια τυπική σχέση, δοκίμασε κάτι όπως: «Συμφωνώ ότι είναι όλα νόστιμα! Είμαι γεμάτ@, όμως, προς το παρόν». Εάν είναι κάποιος με τον οποίο έχεις άνεση, εξήγησέ του ότι μαθαίνεις να ακούς το σώμα σου και τις ανάγκες του και να ανταποκρίνεσαι ανάλογα. «Το σώμα μου αυτή τη στιγμή μου λέει ότι έχω χορτάσει. Έχω απολαύσει κάθε μπουκιά και θα επιστρέψω για περισσότερα όποτε είμαι έτοιμ@», είναι μια καλή και πλήρης απάντηση.

Αντιμετώπισε τα σχόλια με χιούμορ

«Πραγματικά θα τα φας όλα αυτά;», θα πει κάποιος, βλέποντας το πιάτο που έχεις γεμίσει. «Όχι, καλέ, απλώς βαριέμαι να μαγειρεύω, οπότε θα τα βάλω σε τάπερ, να έχω και για το σπίτι», μπορείς να απαντήσεις με μια γερή δόση χιούμορ. Μην αποκαλυφθείς, όμως. Άσε τον άλλο να πιστεύει ότι ίσως και να το εννοείς!

«Η σχέση κάθε ατόμου με το φαγητό, την προσωπικότητα και το επίπεδο άνεσης με τα άτομα που εμπλέκονται είναι διαφορετική», λέει η διαιτολόγος Katy Gaston. «Δεδομένου ότι αυτό είναι ένα εξαρχής ύπουλο σχόλιο, προτείνω μια πιο θρασεία απάντηση όπως «Ίσως το φάω, ίσως όχι. Υποθέτω ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να μάθουμε, σωστά;». Σε κάθε περίπτωση, να θυμάσαι ότι δεν είσαι υποχρεωμένη να δικαιολογήσεις σε κανέναν πόσο ή τι τρως», προσθέτει η ίδια.

Δεν χρειάζεται να ακολουθήσει άσκηση από τύψεις

Είναι πολύ ωραίο να είσαι δραστήρια και να τηρείς μια συνεπή ρουτίνα άσκησης, ακόμη και μέσα στις γιορτές. Ειδικά εάν περάσεις το μεγαλύτερο μέρος μιας γιορτινής ημέρας μπροστά από ένα τραπέζι τρώγοντας, μπορεί να νιώθεις την ανάγκη να κινηθείς. Δε χρειάζεται, όμως, να νιώθεις την υποχρέωση να ασκηθείς επειδή έφαγες περισσότερο από το συνηθισμένο και δεν χρειάζεται να «υπακούς» σε σχόλια όπως, «Πρέπει να βγούμε για τρέξιμο μετά από όλο αυτό το φαγητό!».

«Εάν δεν θέλεις να συμμετάσχεις ή να ανοίξεις μια μεγαλύτερη συζήτηση, μπορείς πάντα να απαντάς σε τέτοιου είδους ερωτήσεις με ένα απλό ναι ή όχι», υποστηρίζει η Samantha Barash, διαιτολόγος και ιδιοκτήτρια του Tap Into Nutrition. «Και οι δύο είναι πλήρεις προτάσεις και ποτέ δεν χρωστάς σε κανέναν εξηγήσεις για το ποιο είναι το «γιατί» πίσω από αυτές». Εάν δεν ενδιαφέρεσαι να πάρεις μέρος ή προτιμάς να αποφασίσεις τελευταία στιγμή, πες: «Θα δω πώς θα νιώθω αύριο και αναλόγως θα πράξω».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.