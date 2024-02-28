Freddie Mercury: Στο «σφυρί» το σπίτι του για 38 εκατ. δολάρια – Δείτε φωτογραφίες

Το «Garden Lodge», η αγαπημένη πρώην κατοικία του αείμνηστου εμβληματικού καλλιτέχνη των Queen, Freddie Mercury, βγήκε στην αγορά για πρώτη φορά μετά τον θάνατό του το 1991 για προσφορές άνω των 38 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τη «New York Post».

Το σπίτι αυτό στο Kensington, που λειτουργούσε σαν ησυχαστήριο για τον διάσημο καλλιτέχνη, κληρονόμησε η φίλη του, Μαίρη Όστιν. Η Όστιν συντήρησε με αγάπη το σπίτι και το περιεχόμενό του, διατηρώντας το σχεδόν στην ίδια κατάσταση που το είχε και ο Μέρκιουρι.

«Αυτό το σπίτι έχει τόση αγάπη και ζεστασιά μέσα του σε κάθε δωμάτιο», ανέφερε η Μαίρη Όστιν. «Ήταν χαρά μου να ζω σε αυτό και έχω πολλές υπέροχες αναμνήσεις εδώ. Τώρα που είναι άδειο, μεταφέρομαι πίσω στην πρώτη φορά που το είδαμε. Ήταν ένας μέρος γαλήνης, ένα πραγματικό σπίτι καλλιτέχνη και τώρα είναι η ώρα να εμπιστευτούμε αυτή την αίσθηση γαλήνης στον επόμενο άνθρωπο».

Ο πρωταγωνιστής του Bohemian Rhapsody που πέθανε το 1991 σε ηλικία 45 ετών από βρογχική πνευμονία -που προήλθε από το AIDS- είχε μεγάλη αδυναμία στην Όστιν. Οι δύο τους είχαν συνάψει ερωτική σχέση, η οποία κράτησε για περίπου εφτά χρόνια, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του Μέρκιουρι, παρέμειναν πολύ στενοί φίλοι.

Freddie Mercury’s ‘glorious’ London home hits the market for the first time since his death https://t.co/WGFZAoLzbt pic.twitter.com/zNUCC7M1EQ — LUIS SUÁREZ | NYC Real Estate (@LuisSuarezNY) February 27, 2024

Πηγή: skai.gr

