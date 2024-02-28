Η δημοφιλής τραγουδίστρια Adele αναγκάστηκε να αναβάλει τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας τον επόμενο μήνα, λόγω ασθένειας.

Η τραγουδίστρια με μια ανάρτησή της στα social media ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές της για την «ταλαιπωρία» εξηγώντας ότι δεν έχει αναρρώσει πλήρως αφότου αρρώστησε στο τέλος του τελευταίου μέρους των παραστάσεων στο Weekends With Adele στο The Colosseum στο Caesars Palace.

Η 35χρονη ανέβαλε τις εμφανίσεις της και τα πέντε Σαββατοκύριακα του Μαρτίου, αλλά είπε στους followers της ότι θα λάβουν ενημέρωση για τις μεταγενέστερες ημερομηνίες το συντομότερο δυνατό.

«Δυστυχώς πρέπει να "παγώσω" την διαμονή μου στο Λας Βέγκας», γράφει στην ανάρτησή της η Adele .

«Ήμουν άρρωστη στο τελευταίο μέρος των προηγούμενων συναυλιών και σε όλο το διάλειμμα. Δεν είχα την ευκαιρία να επανέλθει η υγεία μου πριν ξαναρχίσουν οι παραστάσεις και τώρα είμαι πάλι άρρωστος. Δυστυχώς όλο αυτό έχει επηρεάσει τη φωνή μου. Και έτσι με εντολή των γιατρών, δεν έχω άλλη επιλογή από το να ξεκουραστώ πλήρως. Τα υπόλοιπα πέντε Σαββατοκύριακα αυτού του σκέλους αναβάλλονται για μεταγενέστερη ημερομηνία» ανέφερε χαρακτηριστικά η διάσημη τραγουδίστρια.

Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, είπε: «Σ’ αγαπώ» και «Θα μου λείψετε σαν τρελή».

Είναι η δεύτερη φορά που η Αdele αναβάλλει τις ημερομηνίες εμφάνισής της στο Λας Βέγκας.

