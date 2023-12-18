Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Η μέρα είναι ευνοϊκή να συζητήσετε τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας. Μην κουράζετε το νευρικό σας σύστημα και βρείτε διέξοδο εκτόνωσης. Οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες μπορεί να επιτευχθούν εύκολα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να πάρετε αποφάσεις για τις οικονομικές σας υποθέσεις. Μυστικές συμφωνίες, συμβόλαια και επενδύσεις σας περιμένουν.

Ταύρος

Ανησυχίες για την υγεία σας φουντώνουν σήμερα και η υποχονδριακή συμπεριφορά σας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Αντί να φοβόσασθε για το τι μπορεί να συμβεί, αλλάξτε συνήθειες στην προσωπική σας ζωή που μπορούν να προκαλέσουν τα συμβάντα αυτά... Φροντίστε τα οικονομικά σας σήμερα, κάνοντας ένα πολύ καλό υπολογισμό των δαπανών που είναι απαραίτητες. Δεν είναι καλή μέρα να δανειστείτε ή να δανείσετε, γιατί είτε δεν θα μπορέσετε εύκολα να τα επιστρέψετε ή δεν θα μπορέσουν να σας τα επιστρέψουν.

Δίδυμοι

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και αυτό θα φαίνεται στην ακτινοβολία σας! Η ευγενική σας φύση και ο χαρισματικός σας χαρακτήρας θα μπορέσει να προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γύρω σας… Δεν πρέπει να είστε βιαστικοί στις κρίσεις σας, ούτε και απόλυτοι. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και δεν θα χάσετε. Σε διαφορετική περίπτωση ίσως βλάψετε κάποιες σχέσεις σας.

Καρκίνος

Ευνοϊκή μέρα η σημερινή. Περιβάλλεστε από αγάπη και στοργή σήμερα και δεν απέχετε πολύ από το να αισθάνεστε ότι είστε ευτυχισμένοι. Διαφυλάξτε αυτό το πολύτιμο συναίσθημα για τις κάπως πιο δύσκολες μέρες της ζωής.

Νομικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν θα τελειώσουν, ενώ οι κατάλληλες κινήσεις θα αυξάνουν τα έσοδα σας. Μια νέα γνωριμία έρχεται για τους αδέσμευτους!

Λέων

Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια καλή μέρα για τα οικονομικά σας η σημερινή… Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση, θα πρέπει να αποφύγετε τα ρίσκα και εάν είναι δυνατό να αναβάλετε κάθε είδους επένδυση για μια πιο ευνοϊκή μέρα. Εξωτερικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες θα αναστατώσουν επίσης την εργασιακή σας μέρα και θα πρέπει να είστε έτοιμοι να αναπροσαρμόσετε την δράση σας για να διεκπεραιώσετε έγκαιρα τις υποθέσεις σας.

Παρθένος

Είναι μια μέρα που οι ουρανοί είναι ανοιχτοί για σας. Μπορείτε να ζητήσετε από τους ανωτέρους σας αυτό που οραματίζεστε για την καριέρα σας και να εισακουστείτε, αρκεί τα επιχειρήματα σας να είναι καλά μελετημένα και να έχετε θετική ενέργεια. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο, να μην δείξετε εμπιστοσύνη σε άτομα που κάθε άλλο παρά έμπιστα είναι και το καλό σας θέλουν. Φυλάξτε να νώτα σας…

Ζυγός

Το πλανητικό σκηνικό σας ευνοεί σήμερα να κάνετε όποια επιλογή θέλετε και να στεφτεί με επιτυχία. Αρκεί να εγκαταλείψετε την παθητική και μοιρολατρική στάση, να αποβάλλετε από την σκέψη σας τα όσα δεν σας αρέσουν στην ζωή σας και να σκεφτείτε θετικά, οραματιζόμενοι το μέλλον σας. Αφήστε τις έγνοιες και ανησυχίες κατά μέρος για πράγματα που αντικειμενικά δεν μπορείτε να ελέγξετε και περιορίστε την σκέψη και την δράση σας σε όσα μπορείτε να επηρεάσετε. Η θετική σκέψη παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της πραγματικότητας…

Σκορπιός

Ένα νέο πρόσωπο θα μπει στην ζωή σας, όσοι από σας είναι αδέσμευτοι, και θα φέρει τον ήλιο στην καρδιά σας. Οι αγωνίες και οι μοναξιές θα αποτελέσουν παρελθόν για σας. Προσοχή στη διατροφή σας! Χαλαρώστε και κάντε πράγματα που θα καλυτερεύσουν την εξωτερική σας εμφάνιση. Ταχτοποιήστε όμως και εκκρεμότητες

Τοξότης

Μια νέα επιχειρηματική πρόταση ή μια ευκαιρία δουλειάς ίσως να υπάρξει σήμερα! Οι πλανητικές συγκυρίες είναι ευνοϊκές και δεν θα πρέπει να την απορρίψετε πριν εξετάσετε τις επιμέρους παραμέτρους… Ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια σας στον τρόπο που εκφράζετε τη γνώμη σας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τους γύρω σας. Καλύτερα να λογοκριθείτε, ώστε να αποφύγετε αντιδράσεις που δεν φαντάζεστε.

Αιγόκερως

Αφήστε την ασφάλεια της σταθερότητας για λίγο και αποτολμήστε κάτι νεωτεριστικό ή ακόμη και πιο επικίνδυνο για τα δικά σας δεδομένα. Θα σας ανανεώσει και θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας. Μείνετε μόνο μακριά από μηχανορραφίες στον εργασιακό σας χώρο, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε σε αντίθετη περίπτωση είναι να γίνετε μέρος του προβλήματος.

Υδροχόος

Μπορεί να χρειαστεί να αναβάλετε μια συζήτηση, μια συνάντηση ή μια μετακίνηση. Αυτό τελικά μπορεί να αποβεί προς όφελος σας, γιατί έτσι θα έχετε την ευκαιρία να σκεφτείτε ακόμη μια φόρα το τι πρέπει να πείτε ή να κάνετε. Τα άστρα θα φέρουν όμως εμπόδια και καθυστερήσεις και στις σχέσεις σας με τον ή την σύντροφο της ζωής σας. Συγκρατήστε τα νεύρα σας και μην οξύνετε καταστάσεις

Ιχθείς

Κάτι θα φέρει τις φοβίες σας και τις αγωνίες σας στην επιφάνεια και θα σας αποσυντονίσει. Μην τους δίνετε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τους πρέπει και ταλαιπωρείστε άδικα. Απωθήστε τις άσχημες σκέψεις. Έχετε την σπάνια ευκαιρία το σώμα και το πνεύμα σας να βρουν στην τέλεια ισορροπία! Θα πρέπει να αφήσετε χώρο για περισσότερη πνευματικότητα στην ζωή σας, κάτι που θα επηρεάσει με θετικό τρόπο και την φυσική σας κατάσταση.

