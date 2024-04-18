Kim Kardashian: Μας έφερε νωρίς το καλοκαίρι…

Η Kim Kardashian δεν δίνει καμία σημασία στις εποχές του χρόνου. Για τη διάσημη τηλεπερσόνα είναι πάντα καλοκαίρι και της αρέσει να το δείχνει με τις σέξι φωτογραφίες που «ανεβάζει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τις διακοπές της στα Τερκς και Κέικος (Turks και Caicos), στην Καραϊβική, η Κιμ λανσάρει τη νέα της συλλογή μαγιό και τη διαφημίζει στο Instagram. Είναι η πιο «καυτή» συλλογή, λέει η Κιμ, και περιλαμβάνει τόσο χρώματα και σχέδια με την υπογραφή της.

Η 43χρονη τηλεπερσόνα -της οποίας η σειρά «American Horror Story: Delicate» είναι νούμερο ένα στο Hulu- πόζαρε με τα μαγιό και ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Πηγή: skai.gr

