Λίγο πριν η Μαρίνα Σάττι και η ομάδα της αναχωρήσουν για τη Σουηδία και τον 68ο διαγωνισμό της Eurovision, η ΕΡΤ έκανε ένα πάρτι για την ελληνική αποστολή στο κέντρο της Αθήνας.

Η τραγουδίστρια, που φέτος εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ζάρι», φωτογραφήθηκε με τους στιχουργούς, τη χορευτική της ομάδα και τον Φωκά Ευαγγελινό, φορώντας μια μακριά τζιν φούστα, ένα ροζ κορμάκι, ενώ τα λευκά φτερά στη μέση και τα παπούτσια της, τράβηξαν τα βλέμματα. Στη διάρκεια της βραδιάς, η Μαρίνα Σάττι τραγούδησε live το «Ζάρι», με τους φαν να την αποθεώνουν.

Το «Ζάρι» και η Μαρίνα Σάττι θα διεκδικήσει το καλύτερο για την Ελλάδα στον 68o διαγωνισμό της Eurovision, που θα γίνει στις 7, 9 & 11 Μαΐου (ημιτελικοί & τελικός) στο Μάλμε της Σουηδίας. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται στην 7η θέση, σύμφωνα με τα προγνωστικά.

Πηγή: skai.gr

