Beyonce: Έγινε… Barbie για την πρεμιέρα της ταινίας της «Renaissance»

Η Beyonce φόρεσε μια πλατινέ περούκα, που της έφτιαξε ο κομμωτής Neal Farinah, στην αμερικανική πρεμιέρα της ταινίας «Renaissance: A Film by Beyonce», που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς. Η 42χρονη ντίβα της R&B εμφανίστηκε με ένα ασημένιο φόρεμα Versace.

Η σχεδιάστρια, Donatella Versace, ξετρελάθηκε και έγραψε σε ανάρτησή της: «Είσαι ένα όραμα με Versace. Το νούμερο ένα. Είσαι μοναδική! Ανυπομονώ να δω την ταινία της περιοδείας Renaissance!».

Η Beyonce και η οικογένειά της έφτασαν στο εσωτερικό του Samuel Goldwyn Theater, των 1.010 θέσεων, όταν τα φώτα είχαν χαμηλώσει και ένας εκφωνητής υπενθύμισε στους καλεσμένους ότι δεν επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο, σύμφωνα με το «Variety».

Στην πραγματικότητα, οι καλεσμένοι της, όπως η Issa Rae, η Lizzo και η Janelle Monáe, αναγκάστηκαν να τοποθετήσουν τα τηλέφωνά τους σε θήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας-ντοκιμαντέρ.

Ο βραβευμένος με 32 Grammy, James B. Merryman, και ο Mark Ritchie συν-σκηνοθέτησαν το «Renaissance», το οποίο βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου την 1η Δεκεμβρίου.

Η παγκόσμια περιοδεία «Renaissance World Tour», της Beyonce, δημιούργησε ένα καταφύγιο ελευθερίας και κοινής χαράς για περισσότερους από 2,7 εκατ. θαυμαστές», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Άλλοι διάσημοι καλεσμένοι ήταν οι Laverne Cox, Tyler Perry, Kris Jenner, Corey Gamble, Gabrielle Union, Halle Bailey, Chloe Bailey, Winnie Harlow, καθώς και πρώην μέλη των Destiny's Child - Kelly Rowland, Michelle Williams, LaTavia Roberson και LeToya Luckett.

Η Beyoncé - που έχει 46,4 εκατ. μηνιαίους ακροατές στο Spotify - πρόκειται να παρευρεθεί στη συνέχεια στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Renaissance: A Film by Beyoncé», η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μυστηριώδη χώρο στο Λονδίνο την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.