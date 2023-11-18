Elizabeth Hurley: Κάνει Watsu στην Ταϊλάνδη – Κορμάρα στα 58 της…

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ απολαμβάνει το ταξίδι της στην Ταϊλάνδη, επιδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η 58χρονη ηθοποιός «ανέβασε» ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram να κάνει Watsu, στο Hua Hin.

Η τεχνική του Watsu θεωρείται μία από τις πιο ριζοσπαστικές εξελίξεις στην αγωγή του σώματος. Το όνομα της οφείλεται στο συνδυασμό των λέξεων water και shiatsu. Ουσιαστικά, πρόκειται για υδάτινο μασάζ.

Η σταρ του «Gossip Girl» έδειξε τις εντυπωσιακές καμπύλες της και το πλούσιο ντεκολτέ της, φορώντας το τιρκουάζ μπικίνι της. Η ίδια έγραψε την ανάρτησή της: «Άλλη μια μέρα περιποίησης στο Chiva Som. Αυτό είναι το Watsu, το καλύτερο στρέτσινγκ που έχω κάνει ποτέ».

Το Watsu βοηθά στη μείωση του στρες, αλλά και στο να αποκτήσεις επαφή με τον εαυτό σου. Ταυτόχρονα, καλλιεργεί την αίσθηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης, καθώς βασίζεται στην αιώρηση του σώματος μέσα στο νερό, ενώ τα χέρια του θεραπευτή είναι η μόνη αίσθηση με την πραγματικότητα.

Πηγή: skai.gr

