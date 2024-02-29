Ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον θέλει ονόματα.

Μετά την αποκάλυψη της Ρεμπέκα Φέργκιουσον ότι ένας «απόλυτα ηλίθιος» συμπρωταγωνιστής της την προπηλάκιζε σε γυρίσματα, ο σταρ των ταινιών δράσης «βγήκε μπροστά» για τη Φέργκιουσον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μισώ να το βλέπω αυτό, αλλά μου αρέσει να τη βλέπει να αντιστέκεται στις μ….ες», σχολίασε στο X ο Τζόνσον – που πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Φέργκιουσον στην ταινία «Ηρακλής».

«Η Ρεμπέκα ήταν ο φύλακας άγγελός μου που στάλθηκε από τον ουρανό στο πλατό μας, αγαπώ αυτή τη γυναίκα», πρόσθεσε ο 51χρονος. «Θα ήθελα να μάθω ποιος το έκανε αυτό» πρόσθεσε ολίγον τι απειλητικά.

Το σχόλιο του Τζόνσον, πρώην παλαιστή του κατς, έρχεται την επομένη της καταγγελίας της σκανδιναβικής καταγωγής ηθοποιού ότι ένας συμπρωταγωνιστής της, τον ή την οποία δεν αποκάλυψε, έκανε τη ζωή της κόλαση στο πλατό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ταινίας.





