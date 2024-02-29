Πρεμιέρα για την σειρά «Mary & George»- Εντυπωσίασε η Τζούλιαν Μουρ

Η Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore) και ο Νίκολας Γκαλιτζίν (Nicholas Galitzine) έλαμψαν στο κόκκινο χαλί του Banqueting House στο κέντρο του Λονδίνου με αφορμή την πρεμιέρα της δραματικής σειράς που πρωταγωνιστούν «Mary & George».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εντυπωσίασε με το βελουδένιο φόρεμα που επέλεξε να φορέσει σε σκούρο μπλε τόνο και το συνδύασε με μοναδικά χρυσά σκουλαρίκια, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η σειρά των επτά επεισοδίων είναι ένα τολμηρό, ιστορικό ψυχόδραμα που εστιάζει στη Mary Villiers, την αδίστακτη κόμισσα του Μπάκιγχαμ και στον γιο της George μετέπειτα Α΄ Δούκα του παλατιού.

Ένα δόλιο δίδυμο μητέρας και γιου, που εξαπάτησαν, αποπλάνησαν και σκότωσαν για να κατακτήσουν την Αυλή της Αγγλίας και το κρεβάτι του βασιλιά της.

Είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο του Μπέντζαμιν Γούλεϊ (Benjamin Woolley), «The King's Assassin» σε σκηνοθεσία Όλιβερ Χερμάνους (Οliver Hermanus).

Το καστ συμπληρώνουν ο Τόνι Κάραν (Tony Curran) στον ρόλο του «Βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας» και οι Λόρι Ντέιβιντσον (Laurie Davidson), Τρίνε Ντίρχολμ (Trine Dyrholm) και Σον Γκίλντερ (Sean Gilder) μεταξύ άλλων.

Το σενάριο υπογράφει ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Ντέιβιντ Μουρ (D.C. Moore), ο οποίος είναι και στην παραγωγή μαζί με τους Χερμάνους, Τζούλιαν Μουρ και Λίζα Μάρσαλ (Liza Marshall).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.