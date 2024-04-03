Η 11χρονη κόρη της Ντρου Μπάριμορ της επιφύλασσε μία γλυκιά έκπληξη! Κατά τη διάρκεια ενός νέου επεισοδίου της εκπομπής της «The Drew Barrymore Show», η ηθοποιός και παρουσιάστρια του talk show μοιράστηκε ότι η κόρη της, Olive, της έκανε έκπληξη βάζοντας το φόρεμα που φορούσε στην τελετή γάμου της με τον γκαλερίστα Γουίλ Κόπελμαν στην Καλιφόρνια.

«Τις προάλλες γύρισα σπίτι και μου είπαν ότι η Olive έχει μια έκπληξη για μένα», είπε χαρακτηριστικά η σταρ.

«Και έτσι μπήκα στο δωμάτιο και στεκόταν εκεί με το νυφικό μου. Την κοίταξα και της είπα: "Θεέ μου, είσαι τόσο όμορφη. Στην πραγματικότητα είναι η δεύτερη φορά που φοράς αυτό το φόρεμα, γιατί ήσουν έξι μηνών στην κοιλιά μου όταν το φόρεσα. Και το φυλάω για σένα και την αδερφή σου"».

Ο γάμος έγινε στη πολυτελή έπαυλη της Μπάριμορ στο Μοντεσίτο το 2012. Φόρεσε ένα custom φόρεμα Chanel σχεδιασμένο από τον Karl Lagerfeld που περιείχε τούλι, φτερά και μια μαύρη σατέν ζώνη.

Το 2016 το ζευγάρι, το οποίο έχει αποκτήσει και την 9χρονη Frankie εξέδωσε κοινή δήλωση, με την οποία ανακοίνωσε το τέλος του γάμου του, σύμφωνα με το δημοσίευμα του ΕΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

