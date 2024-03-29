Αν και το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel πλαισιώνεται από κορυφαίες πρωταγωνίστριες όπως η Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman), η Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron), η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson), η Μπρι Λάρσον (Brie Larson) και η Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson) με την πρόσφατη ταινία «Madame Web», η Κρίστεν Στιούαρτ (Kristen Stewart) δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να συμμετέχει.

«Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κάνω ποτέ μια ταινία της Marvel» είπε χαρακτηριστικά στο podcast «Not Skinny but Not Fat». «Αυτό ακούγεται σαν ένας τρομερός εφιάλτης, στην πραγματικότητα» συμπλήρωσε.

Σημείωσε ακόμη ότι είναι «τόσο ανόητο» για εκείνη να είναι επιλεκτική με τα έργα και είπε στην οικοδέσποινα του podcast Αμάντα Χιρστ (Amanda Hirsch) ότι έλκεται από ταινίες που επιτρέπουν μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία και έκφραση.

«Θα πρέπει να επενδύσεις τόσα πολλά χρήματα και να έχεις τόση εμπιστοσύνη σε ένα άτομο και νομίζω ότι και η Ντακότα το ανέφερε, αυτό δεν συμβαίνει» δήλωσε η Στιούαρτ. Επομένως αυτό που καταλήγει να συμβαίνει είναι αυτή η αλγοριθμική, παράξενη εμπειρία όπου δεν μπορείς να το νιώσεις ως καθόλου προσωπικό αυτό».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι υπάρχει κάτι που θα την έκανε να υπογράψει χωρίς δισταγμό σε μια ταινία της Marvel.

«Αν η Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig) μου ζητούσε να το κάνω τότε θα το έκανα» είπε γελώντας. «Είμαι σούπερ, σούπερ, ντούπερ φαν της «Barbie». Είναι η αγαπημένη μου. Έχω εμμονή μαζί της» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

