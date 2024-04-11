Η Ντέμι Μουρ οφείλει αιώνια ευγνωμοσύνη σε ένα μέλος της οικογένειάς της που έδωσε τη δική του μάχη με τον καρκίνο και της έδειξε πώς να αντιμετωπίζει κατά μέτωπο τα προβλήματα υγείας.

Μιλώντας στο ET στο κόκκινο χαλί του 25ο γκαλά «An Unforgettable Evening» όπου η ίδια και η Wallis Annenberg τιμήθηκαν για το έργο τους στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, αναφέρθηκε στη θεία της που επηρέασε τη στάση της όσον αφορά στην ψυχική ανθεκτικότητα.

«Βρίσκομαι εδώ απόψε με τη θεία μου, η οποία κατάφερε να κερδίσει τη μάχη ενάντια στην ασθένεια, καθώς είναι απαλλαγμένη εδώ και 18 χρόνια. Κοιτάζω το απίστευτο θάρρος που είχε και επίσης τη στάση της, καθώς το αντιμετώπιζε η οποία ήταν μια στάση με πίστη και χωρίς φόβο» είπε η Μουρ.

Παράλληλα εξήγησε ότι αυτή η σκέψη ήταν μεταδοτική και υπήρξε «φως» για εκείνη σε όλη της τη ζωή και την καριέρα της και ήταν ιδιαίτερα σημαντική μετά την απώλεια της μητέρας από όγκο στον εγκέφαλο το 1998.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια υπογράμμισε ότι πάντα ένιωθε την ανάγκη να προωθεί και να συνεργάζεται με φιλανθρωπικά ιδρύματα που επικεντρώνονται στον καρκίνο του μαστού και στην ανακάλυψη μιας θεραπείας.

Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Four Seasons του Beverly Hills διοργάνωσε το ίδρυμα Women's Cancer Research Fund (WCRF). Η ηθοποιός έλαβε το βραβείο θάρρους και δήλωσε ότι η αναγνώριση αν και δεν είναι απαραίτητη, αποτελεί ωστόσο τιμή.

«Αισθάνομαι βαθιά συγκινημένη» ανέφερε η Μουρ στο ET. «Και επίσης, πραγματικά ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνεται να βοηθήσω ώστε να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε το μήνυμα για ευαισθητοποίηση καθώς και τη σημασία της έρευνας, επειδή η έρευνα σημαίνει λύση» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

