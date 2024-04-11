Λογαριασμός
Σπάνια δημόσια εμφάνιση του Ρίτσαρντ Γκιρ – Διαφορετικός αλλά πάντα γοητευτικός στα 74

Το Χ «χαιρέτησε» την φυσική εμφάνιση του Γκιρ, που αν και εντελώς διαφορετικός από το «είδωλο» των 90s, εξακολουθεί να είναι ένας γοητευτικός άντρας, χωρίς να έχει υποκύψει στις αισθητικές επεμβάσεις..

Richard Gere

Τα φλας των φωτογράφων τράβηξε χθες, σε φιλανθρωπικά γκαλά στη Νέα Υόρκη, ο Ρίτσαρντ Γκιρ ( Richard Gere), καθώς σπάνια πια κάνει δημόσιες εμφανίσεις. 

Ο 74χρονος σήμερα σταρ εμφανίστηκε αγκαλιά με την 41χρονη σύζυγό του,  Alejandra Silva , κομψός και χαμογελαστός. 

Richard Gere

