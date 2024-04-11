Τα φλας των φωτογράφων τράβηξε χθες, σε φιλανθρωπικά γκαλά στη Νέα Υόρκη, ο Ρίτσαρντ Γκιρ ( Richard Gere), καθώς σπάνια πια κάνει δημόσιες εμφανίσεις.

Ο 74χρονος σήμερα σταρ εμφανίστηκε αγκαλιά με την 41χρονη σύζυγό του, Alejandra Silva , κομψός και χαμογελαστός.

Το Χ «χαιρέτησε» την φυσική εμφάνιση του Γκιρ, που αν και εντελώς διαφορετικός από το «είδωλο» των 90s, εξακολουθεί να είναι ένας γοητευτικός άντρας, χωρίς να έχει υποκύψει στην πρόκληση των πλαστικών και αισθητικών επεμβάσεων...

richard gere is 74 years old and doesn't look like a radioactive dinosaur https://t.co/LmpqC5HBfu pic.twitter.com/lx51rnwx33 — eva (@tomcruisre) April 9, 2024

