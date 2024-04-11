Dennis Quaid: Ο εθισμός του στην κοκαΐνη, το Χόλιγουντ, οι 4 γάμοι και η θρησκεία

Ο Dennis Quaid έγινε 70 ετών στις 9 Απριλίου και αυτός ο εορτασμός θα έχει ελάχιστη σχέση με εκείνον της δεκαετίας του 1980, όταν η τότε σύντροφός του, Meg Ryan, νοίκιασε ένα μικρό αεροπλάνο και έβαλε μια μεγάλη πινακίδα που έγραφε: «Χρόνια πολλά, Ντένις» και αυτό πέταξε πάνω από μια συναυλία όπου έπαιζε ο Κουέιντ και το συγκρότημά του, οι Eclectics.

Φέτος, ο ηθοποιός, παραγωγός και πλέον, κυρίως, μουσικός, μακριά από τις υπερβολές του Χόλιγουντ, την ανερχόμενη φήμη και την κοκαΐνη, θα τα γιορτάσει στο Νάσβιλ του Τενεσί, όπου αποφάσισε να εγκατασταθεί και να ζήσει με την τέταρτη σύζυγό του (40 χρόνια μικρότερή του), εστιάζοντας σε αυτό που αγαπάει περισσότερο: τη χριστιανική country-rock.

Η ζωή του Quaid ήταν ένα ταξίδι τα τελευταία 70 χρόνια. Γιος της Χουανίτα, μεσίτριας, και του Γουίλ, ηλεκτρολόγου, ο Ντένις σπούδασε χορό και θέατρο στο λύκειο και είχε μια σαφή ιδέα για την πορεία του στο πανεπιστήμιο της γενέτειράς του, του Χιούστον, το οποίο τελικά εγκατέλειψε για να μετακομίσει στο Λος Άντζελες.

Έχει δουλέψει σε περισσότερες από 100 ταινίες, σειρές, έργα κάθε είδους (αν και με ελάχιστες υποψηφιότητες για σημαντικά βραβεία) και έχει σχέδια για το μέλλον- φέτος αναμένεται να κυκλοφορήσει η πολυαναμενόμενη βιογραφία για τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Στην τελευταία του ταινία, σε σκηνοθεσία του Sean McNamara, που ετοιμάζεται εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια, υποδύεται τον διάσημο ηθοποιό και πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, δίπλα σε ονόματα όπως η Penelope Ann Miller, ο Jon Voight και η Mena Suvari. Ωστόσο, ο κινηματογράφος -όπου έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως οι «Postcards from the Edge», «Something to Talk About», «Frequency», «Dragonheart», «Far From Heaven» και η δημοφιλής «The Parent Trap»- δεν είναι πλέον το μεγαλύτερο πάθος του. Τώρα είναι αφοσιωμένος στη μουσική και, πάνω απ' όλα, στη θρησκεία.

Αν και ο Κουέιντ μεγάλωσε σε καθολική οικογένεια, δεν ήταν κοντά στον Θεό για πολλά χρόνια. Η δεκαετία του 1980 και η δεκαετία του 1990 ήταν άγριες εποχές για εκείνον και σε ηλικία 29 ετών, είχε ήδη πάρει διαζύγιο για πρώτη φορά, από τη συνάδελφο ηθοποιό PJ Soles.

Τη δεκαετία του 1980 έγινε καρδιοκατακτητής μεταξύ των ηθοποιών και των διασημοτήτων και, ενώ έβγαινε με τη Lea Thompson, έπεσε πάνω στη Meg Ryan στον δρόμο και την ερωτεύτηκε παράφορα. Όταν συνέπεσαν στα γυρίσματα της ταινίας «Innerspace», τα υπόλοιπα ήταν ιστορία. Αφού ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 1991 και απέκτησαν τον γιο τους Jack, ο οποίος σήμερα είναι ηθοποιός. Μαζί έγιναν το ζευγάρι-αφίσα του Χόλιγουντ, αλλά ο γάμος δεν κράτησε πολύ. Εκείνος την απατούσε κατά τη διάρκεια του γάμου τους πολλές φορές και το 2001 η σχέση τους τελικώς έληξε, αφού εκείνη είχε σχέση με τον Russell Crowe, συμπρωταγωνιστή της τότε.

Και μετά ήρθαν τα ναρκωτικά… Άλλο ένα κεφάλαιο που σημάδεψε τη ζωή του ηθοποιού. «Πέρασα πολλές, πολλές νύχτες ουρλιάζοντας στον Θεό: "Σε παρακαλώ, πάρε το μακριά μου - δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Γιατί έχω μόνο μια ώρα πριν πάω στη δουλειά". Και μετά, γύρω στις 4 το απόγευμα, έλεγα: "Δεν είναι και τόσο άσχημα"». Έψαχνε τη χαρά της ζωής και τα ναρκωτικά ήταν «διασκεδαστικά», «μετά είναι διασκεδαστικά με προβλήματα και μετά είναι απλά προβλήματα», όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Τότε είχε ξαφνικά μια περίεργη εμπειρία. Αυτό συνέβη το 1990. «Θυμάμαι να πηγαίνω σπίτι και να έχω ένα είδος εμπειρίας λευκού φωτός που έβλεπα τον εαυτό μου είτε νεκρό, είτε στη φυλακή, είτε να χάνω ό,τι είχα και δεν το ήθελα αυτό», είπε το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο «People».

«Ήμουν σε μια μπάντα και είχαμε μια συναυλία... Τα πράγματα δεν πήγαν καλά εξαιτίας μου, επειδή δεν ήμουν αξιόπιστος και νηφάλιος», εξομολογήθηκε. «Τότε συνειδητοποίησα ότι αν δεν άλλαζα, θα πέθαινα σε πέντε χρόνια. Την επόμενη μέρα μπήκα σε κέντρο αποτοξίνωσης», εξήγησε.

Ο ηθοποιός πιστεύει ότι οι εξαρτήσεις αναγκάζουν τους ανθρώπους «να γεμίσουν μια τρύπα μέσα μας»: «Όταν τελειώνεις με τον εθισμό, χρειάζεσαι κάτι για να γεμίσεις αυτή την τρύπα, κάτι που να λειτουργεί πραγματικά, σωστά;». Και το θεϊκό κάλεσμα τον οδήγησε στη μουσική.

Ο Κουέιντ έγραψε το τραγούδι «On My Way to Heaven» προς τιμήν της μητέρας του, της Χουανίτα, για να την ενημερώσει ότι ήταν καλά, ότι είχε ξαναβρεί τον δρόμο του. Επέστρεψε στην ανάγνωση της Βίβλου, αλλά άρχισε επίσης να διαβάζει το Κοράνι και άλλα θρησκευτικά κείμενα. «Τότε ήταν που άρχισα να αναπτύσσω μια προσωπική σχέση. Πριν από αυτό, δεν είχα καμία, παρόλο που μεγάλωσα ως χριστιανός», είπε σε εκείνη τη συνέντευξη στο «People». Ως αποτέλεσμα, έχει τώρα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με τίτλο «Fallen: A Gospel Record For Sinners».

Η σχέση του με τον Θεό τον βοήθησε να ξεπεράσει τα τρία διαζύγιά του (με τη Soles το 1983, τη Ryan το 2001 και την Kimberly Buffington, με την οποία παντρεύτηκε το 2004 και χώρισε το 2018), καθώς και στιγμές στενοχώριας, όπως η ασθένεια των μικρών του παιδιών, που τελικά όλα πήγαν καλά.

Σε συνεντεύξεις του, ο ηθοποιός λέει πάντα ότι πιστεύει ότι είναι καλός πατέρας και ότι απολαμβάνει να μεγαλώνει τα παιδιά του, αν και τώρα, μετά τα διαζύγιά του, δεν είναι τόσο κοντά τους. Ο ηθοποιός ξαναπαντρεύτηκε κρυφά τον Ιούνιο του 2020, εν μέσω της πανδημίας Covid-19.

Αν και μόλις είχαν βγει έναν χρόνο, είχε προγραμματίσει γάμο στη Χαβάη εκείνον τον Απρίλιο με τη φίλη του, την επιχειρηματία Laura Savoie (σήμερα 31 ετών), αλλά η πανδημία διέλυσε τα σχέδιά τους και αποφάσισαν να πάρουν την ευλογία ενός πάστορα στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, δίπλα στη θάλασσα και χωρίς άλλους μάρτυρες. Τώρα αποφάσισαν να μετακομίσουν νότια, στο Νάσβιλ, όπου ο Κουέιντ έχει κάνει την παραγωγή του άλμπουμ του και αισθάνεται σαν στο σπίτι του.

Πηγή: skai.gr

