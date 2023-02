David Bowie: Θα εκτεθούν πάνω από 80.000 αντικείμενά του στο Λονδίνο για πρώτη φορά

Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης πιο προσωπικά γραπτά, σκέψεις και ανολοκλήρωτα έργα, τα περισσότερα από τα οποία, δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά στο κοινό

Το Μουσείο V&A στο Λονδίνο απέκτησε ένα τεράστιο αρχείο προσωπικών αντικειμένων του Ντέιβιντ Μπάουι. Το αρχείο περιέχει 80.000 αντικείμενα, χειρόγραφα σημειώσεις, γράμματα, κοστούμια, μουσικά όργανα, βραβεία, φωτογραφίες, ταινίες, μουσικά βίντεο, σκηνικά και άλλα, πολλά από τα οποία εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιοδεύουσας έκθεσης του Μουσείου «David Bowie Is». Η έκθεση συγκέντρωσε πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες μεταξύ 2013 και 2018.

«Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης πιο προσωπικά γραπτά, σκέψεις και ανολοκλήρωτα έργα, τα περισσότερα από τα οποία, δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά στο κοινό». Τα αντικείμενα πρόκειται να εκτεθούν το 2025 σε έναν νέο χώρο, Το Κέντρο Μελετών Παραστατικών Τεχνών Ντέιβιντ Μπάουι, (The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts) στο Στράτφορντ.

Η απόκτηση του αρχείου από το V&A και η δημιουργία του Κέντρου Ντέιβιντ Μπάουι κατέστη δυνατή από το κληροδότημα του Ντέιβιντ Μπάουι και δωρεά 10 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών από το Ίδρυμα της Οικογένειας Μπλαβάτνικ και τον πολυεθνικό όμιλο Warner Music Group.

Μεταξύ άλλων στο αρχείο περιλαμβάνονται χειρόγραφοι στίχοι των τραγουδιών Fame, Heroes και Ashes to Ashes, τα κοστούμια Ziggy Stardust του Μπάουι, σχεδιασμένα από τον Φρέντι Μπουρέτι το 1972, αλλά και το στυλόφωνο που έπαιζε στην επιτυχία του 1969 Space Oddity.

Το αρχείο αναδεικνύει τη δημιουργική διαδικασία του αείμνηστου τραγουδιστή-τραγουδοποιού ως καινοτόμου μουσικού, πολιτιστικού ινδάλματος και υπέρμαχου της αυτοέκφρασης και της επανεφεύρεσης από την πρώιμη καριέρα του, τη δεκαετία του 1960 έως τον θάνατό του το 2016. Παράλληλα με τη δημιουργία του νέου Κέντρου, με τη δωρεά θα υποστηριχθεί η συνεχιζόμενη συντήρηση, έρευνα και μελέτη του αρχείου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου V&A.

Το Κέντρο Μελετών Παραστατικών Τεχνών Ντέιβιντ Μπάουι θα είναι η συνέχεια και η επέκταση της φιλόδοξης εκστρατείας επανέκδοσης των έργων θρυλικού καλλιτέχνη που έχει αναλάβει το κληροδότημα Ντέιβιντ Μπάουι με τον όμιλο Warner Music.

«Ο Ντέιβιντ Μπάουι ήταν ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς και ερμηνευτές όλων των εποχών» ανέφερε ο δρ Τρίστραμ Χαντ, διευθυντής του V&A.

«Το V&A είναι ενθουσιασμένο που γίνεται θεματοφύλακας του απίστευτου αρχείου του και που μπορεί να το παρουσιάσει στο κοινό. Οι ριζοσπαστικές καινοτομίες του Μπάουι στη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μόδα και το στιλ -από το Βερολίνο έως το Τόκιο έως το Λονδίνο- συνεχίζουν να επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την οπτική κουλτούρα και να εμπνέουν δημιουργούς, τον Ράφ Σίμονς, την Τίλντα Σουίντον, τη Lady Gaga» υπογράμμισε.

Ο Ντέιβιντ Μπάουι πέθανε τον Ιανουάριο του 2016 από καρκίνο στο ήπαρ, λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ «Blackstar».

