Χειρόγραφο με στίχους του Ντέιβιντ Μπάουι πωλήθηκε για 200.000 λίρες! Ψυχαγωγία 09:36, 28.09.2022

Το τραγούδι περιλαμβανόταν στο πέμπτο άλμπουμ του, «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars», το οποίο εκτόξευσε τον μουσικό στο διεθνές ροκ και ποπ στερέωμα