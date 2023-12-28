H Barbour σε συνεργασία με την Spanos Luxury Cars μοίρασαν δώρα σε λάτρεις και φίλους του brand

H Barbour σε συνεργασία με την Spanos Luxury Cars μοίρασαν στιγμές χαράς σε λάτρεις και φίλους του brand παραδίδοντας τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους με το νέο Land Rover Defender 90.

Σε αμιγώς εορταστικό κλίμα το εμβληματικό Defender ντύθηκε με το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα της Barbour και με συνοδηγό τον Shaun The Sheep έκαναν τον γύρο της Αθήνας μοιράζοντας στιγμές χαράς με μοναδικά δώρα για όλους.

Φέτος, η Barbour συνεργάζεται με τον Shaun the Sheep σε μια νέα Χριστουγεννιάτικη Ταινία που αναδεικνύει τις φημισμένες υπηρεσίες Repair & Rewax. Τo σκανταλιάρικο πρόβατο που έχει αγαπηθεί από πολλές οικογένειες ανά τον κόσμο, είναι γνωστό για τις συναρπαστικές περιπέτειες στην εξοχή στις οποίες μπλέκει μαζί με τον Bitzer, τον σκύλο-φύλακα του κοπαδιού, αλλά και όλο το υπόλοιπο κοπάδι, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στον αγρότη.

Με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία η ταλαντούχα ομάδα της Aardman δημιούργησε με τη σήμα κατατεθέν τεχνική της “stop motion”, τη φετινή εορταστική ταινία στο στούντιο της στο Bristol, αναπαριστώντας το εμβληματικό μπουφάν της Barbour στη φάρμα Mossy Bottom Farm. Αστεία, συναισθηματική και γεμάτη χαρά, η νέα ταινία αποτυπώνει τις περιπέτειες του καλόκαρδου Shaun, του Bitzer και του κοπαδιού, καθώς αποφασίζουν να επισκευάσουν το κέρινο Barbour μπουφάν του αγρότη, διότι ανησυχούν ότι λόγω της φθοράς δε θα τον κρατάει πλέον ζεστό και στεγνό. Γρήγορα επακολουθεί χάος και παρά τις προσπάθειές τους το μπουφάν γίνεται χειρότερο από ποτέ.

Ευτυχώς, τα Χριστούγεννα σώζονται όταν ο Bitzer με ένα χτύπημα των δαχτύλων του εμφανίζει το αρχικό μπουφάν του αγρότη που έχει αποκατασταθεί με αγάπη από τους ειδικούς του εργοστασίου της Barbour, με το μήνυμα ότι για κάποιους ανθρώπους, η διαδικασία κερώματος και η επισκευή των jackets ίσως είναι καλύτερα να αφήνονται στους επαγγελματίες του brand.

H Barbour προσφέρει την υπηρεσία Repair & ReWax για πάνω από 100 χρόνια και σήμερα αποτελεί μέρος του προγράμματος Wax for Life, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά διαφορετικών πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των Barbour Wax Jackets.



Ο Paul Wilkinson, Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου Barbour, αναφέρει: «Αυτά τα Χριστούγεννα, θέλαμε να αναδείξουμε τη σημασία της παράτασης της διάρκειας ζωής των ενδυμάτων μας και το πετύχαμε μέσω της συνεργασίας μας με την Aardman. Σε συνεργασία με τον Shaun the Sheep και τους φίλους του, δημιουργήσαμε μια ευχάριστη και ξεχωριστή ταινία που ελπίζουμε ότι αυτές τις γιορτές θα κάνει τους ανθρώπους να χαμογελάσουν. Ένα wax jacket από την Barbour δεν έχει ηλικία και μέσω της πρωτοβουλίας Wax for Life, κάθε χρόνο επιστρέφονται πάνω από 73.000 από τα κερωμένα μπουφάν μας παγκοσμίως για να επισκευαστούν ή να κερωθούν εκ νέου. Ένα μπουφάν Barbour είναι σαν ένας παλιός φίλος - γίνεται μέρος της ζωής και των κοινών σας εμπειριών και αναμνήσεων. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Repair & ReWax, το μπουφάν σας μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχίζοντας να προσφέρει για πολλά χρόνια ακόμα τις πιστές υπηρεσίες του και κυρίως μειώνοντας τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον».



Η Rachael Peacock, Senior Brand Manager της Aardman, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με μια τόσο εμβληματική βρετανική μάρκα, της οποίας οι εταιρικές αξίες ταυτίζονται τόσο άρτια με τις δικές μας. Η πρωτοβουλία του Shaun the Sheep 'One Farm' προσκαλεί τα πρόβατα να φροντίσουν τον πλανήτη, και οι υπηρεσίες της Barbour αποτελούν το τέλειο παράδειγμα για το πώς οι οικογένειες μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των αντικειμένων τους.«Η δημιουργική μας ομάδα διασκέδασε τόσο πολύ φέρνοντας τη μαγεία των Χριστουγέννων πίσω στη φάρμα Mossy Bottom, και με το Barbour μπουφάν του ο αγρότης έχει γίνει σύμβολο του στυλ! Ανυπομονούμε να χαρίσουμε χαμόγελα σε οικογένειες σε όλο τον κόσμο με αυτή την υπέροχη καμπάνια».

Δείτε πρώτοι το χριστουγεννιάτικο φιλμ της Barbour μέσα από το επίσημο website ή μέσω YouTube



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.