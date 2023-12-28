Λογαριασμός
Vera Wang: Η 74χρονη σχεδιάστρια μόδας ποζάρει με τις κόρες της – Δεν φαίνονται τα 40 χρόνια διαφοράς…

«Εγώ και τα κορίτσια μου! Τόσο ευτυχισμένες μαζί», έγραψε στη λεζάντα η περήφανη μαμά 

Η Vera Wang με τις κόρες της

Η Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Βέρα Γουάνγκ και οι δύο κόρες της έκλεψαν τις εντυπώσεις καθώς πόζαραν στο φακό για τα φετινά Χριστούγεννα επιλέγοντας δικές της δημιουργίες υψηλής ραπτικής!

Η Vera Wang με τις κόρες της

Η σχεδιάστρια, σε ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα μπροστά από την υπερπολυτελή τραπεζαρία του σπιτιού της ενώ τα 40 χρόνια που την χωρίζουν από τις κόρες της φάνηκε ελάχιστα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vera Wang (@verawang)

«Εγώ και τα κορίτσια μου!!! Τόσο ευτυχισμένες μαζί», έγραψε στη λεζάντα η περήφανη μαμά ενώ στο πλάι της η Σεσίλια και η Ζοζεφίν, πόζαραν χαμογελαστές με ασορτί φορέματα με παγιέτες και καπέλα Άγιου Βασίλη.

Η Vera Wang με τις κόρες της

Σημειώνεται ότι η σχεδιάστρια μοιράζεται τις δύο υιοθετημένες κόρες της οι οποίες λατρεύουν την μόδα με τον Αμερικανό επενδυτή και κτηματομεσίτη Άρθουρ Μπέκερ. Ενώ ήταν διπλή γιορτή για την ίδια αφού ο μικρότερος αδελφό της Κεν γιόρτασε τα 73 γενέθλιά του.

Η Vera Wang με τις κόρες της

«Νομίζω ότι με φοβίζουν περισσότερο οι σωματικές αναπηρίες, όχι το γήρας. Δεν με απασχολεί καθόλου το πώς φαίνομαι. Αγαπώ τη δουλειά μου και είμαι πολύ παθιασμένη με αυτή, αγαπώ τους φίλους μου, τις κόρες μου… Θέλω να πω, έχω μια πολύ γεμάτη ζωή», είχε δηλώσει στο παρελθόν η αγαπημένη σχεδιάστρια μιλώντας στη DailyMail.com στο DKMS Gala για τα μυστικά ζωής και για την ηλικία της.

Η Vera Wang

Η Vera Wang

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: μόδα
