Η Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας Βέρα Γουάνγκ και οι δύο κόρες της έκλεψαν τις εντυπώσεις καθώς πόζαραν στο φακό για τα φετινά Χριστούγεννα επιλέγοντας δικές της δημιουργίες υψηλής ραπτικής!

Η σχεδιάστρια, σε ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα μπροστά από την υπερπολυτελή τραπεζαρία του σπιτιού της ενώ τα 40 χρόνια που την χωρίζουν από τις κόρες της φάνηκε ελάχιστα.

«Εγώ και τα κορίτσια μου!!! Τόσο ευτυχισμένες μαζί», έγραψε στη λεζάντα η περήφανη μαμά ενώ στο πλάι της η Σεσίλια και η Ζοζεφίν, πόζαραν χαμογελαστές με ασορτί φορέματα με παγιέτες και καπέλα Άγιου Βασίλη.

Σημειώνεται ότι η σχεδιάστρια μοιράζεται τις δύο υιοθετημένες κόρες της οι οποίες λατρεύουν την μόδα με τον Αμερικανό επενδυτή και κτηματομεσίτη Άρθουρ Μπέκερ. Ενώ ήταν διπλή γιορτή για την ίδια αφού ο μικρότερος αδελφό της Κεν γιόρτασε τα 73 γενέθλιά του.

«Νομίζω ότι με φοβίζουν περισσότερο οι σωματικές αναπηρίες, όχι το γήρας. Δεν με απασχολεί καθόλου το πώς φαίνομαι. Αγαπώ τη δουλειά μου και είμαι πολύ παθιασμένη με αυτή, αγαπώ τους φίλους μου, τις κόρες μου… Θέλω να πω, έχω μια πολύ γεμάτη ζωή», είχε δηλώσει στο παρελθόν η αγαπημένη σχεδιάστρια μιλώντας στη DailyMail.com στο DKMS Gala για τα μυστικά ζωής και για την ηλικία της.

Vera Wang, 74, shows off her age-defying looks as she joins daughters Cecilia, 33, and Josephine, 30 for a festive family photo: 'Me and my girls!' https://t.co/3EUC9XCmhv pic.twitter.com/AttzZLVZNn — Daily Mail Online (@MailOnline) December 27, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

