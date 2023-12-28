Η Demi Moore δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει τον πρώην σύζυγό της μόνο του, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του. Η υγεία του Μπρους Γουίλις χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο, καθώς παλεύει με τη μετωποκροταφική άνοια. Παρόλα αυτά, ο ίδιος έχει δίπλα του την οικογένειά του, κάθε στιγμή.

Πρόσφατο δημοσίευμα αναφέρει ότι η πρώην σύζυγός του αποφάσισε να μετακομίσει δίπλα στο σπίτι του με όλη της την οικογένεια, προκειμένου να βοηθήσει τον διάσημο ηθοποιό.

"Bruce Willis and Demi Moore | From 1994 to 2023🍀🌸 🥺 pic.twitter.com/xT8pbNBTvd — Victor 🇻🇪 (@VicWolf1996) December 25, 2023

Σύμφωνα με τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία, όπως γράφει η «Marca», αποκαλύφθηκε ότι η Demi Moore αποφάσισε να μετακομίσει ακριβώς δίπλα στο σπίτι του ηθοποιού. Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι αυτό συνέβη ξαφνικά για να είναι δίπλα στον πρώην σύζυγό της μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Μπρους Γουίλις δεν είναι πλέον σε θέση να επικοινωνήσει λεκτικά.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Μπρους Γουίλις αποσύρθηκε για πάντα από το Χόλιγουντ, αφού επιβεβαιώθηκε ότι έπασχε από μετωποκροταφική άνοια. Μετά από αυτό, ο ηθοποιός, που πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Pulp Fiction», «Armageddon», «Die Hard» και «The Sixth Sense», χειροτέρευε συνεχώς και η οικογένεια και οι φίλοι του ενημέρωναν συνεχώς για την κατάσταση της υγείας του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Emma Heming Willis το 2009 και έχουν δύο μικρά παιδιά, τη Mabel Ray Willis, 11 ετών, και την Evelyn Penn Willis, 9 ετών. Ο ηθοποιός έχει παραμείνει καλός φίλος με την πρώην σύζυγό του, Demi Moore, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1987 έως το 2000. Έχουν τρεις κόρες, τη Scout, την Tallulah και τη Rumer. Ποτέ δεν αποκάλυψαν τον λόγο που χώρισαν, αλλά εξακολουθούν να διατηρούν επαφές όλα αυτά τα χρόνια.

Η μετωποκροταφική άνοια είναι μια σπάνια μορφή άνοιας, που προκαλεί δυσκολίες και αλλαγές στην κίνηση, την προσωπικότητα, τη συμπεριφορά και την ομιλία.

It really pains my heart seeing one of my favourite actors like this. Bruce Willis is a Legend 💯❤️ pic.twitter.com/ThnwPA3OUS — Engr. Lois A. 💜 (@awoman_engineer) December 21, 2023

Η οικογένεια και οι φίλοι του έχουν γίνει η «ασπίδα» προστασίας του ηθοποιού. Η μετωποκροταφική άνοια (Frontotemporal Dementia) προσβάλλει τον μετωπιαίο και τον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου. Αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές άνοιας. Πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, η οποία οφείλεται σε νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου. Ενδεχομένως, είναι η πιο δύσκολη μορφή άνοιας στη διαχείρισή της. Μία από τις ιδιαιτερότητές της είναι ότι συνήθως εμφανίζεται σε νεαρότερες ηλικίες, συγκριτικά με τις άλλες άνοιες. Μπορεί να προσβάλλει άτομα ηλικίας από 40 έως 65 ετών. Πρωταρχικό σύμπτωμα της νόσου είναι οι διαταραχές στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα του ατόμου.

Πηγή: skai.gr

