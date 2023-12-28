Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Οι οικονομικές συνθήκες σας ευνοούν και ένα μεγάλο βάρος φαίνεται να φεύγει από πάνω σας. Τα δύσκολα έχουν παρέλθει και με την πάροδο του χρόνου τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Καλλιεργήστε κάποιο ταλέντο σας, όσο μπορείτε, και επενδύστε σ αυτό, γιατί μπορεί να σας βγάλει από την τυχόν δύσκολη οικονομική κατάσταση…

Ταύρος

Θα πρέπει να επιδιώξετε να εντάξετε καινούργιες ασχολίες στη ζωή σας για να μπορέσετε να βγείτε από τη ρουτίνα που έχετε περιέλθει και να ανανεωθείτε. Υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να προσφέρετε τη βοήθεια και τις οργανωτικές σας ικανότητες σε κάποιο φιλικό σας πρόσωπο ή έναν συνάδελφό σας για μια κοινωνική εκδήλωση που ετοιμάζει. Μέσα από την προσφορά θα αισθανθείτε και σεις καλύτερα…

Δίδυμοι

Η σχέση σας είναι σε καλό δρόμο, κάτι φαίνεται όμως να σας προβληματίζει σήμερα ή να σας δημιουργεί το αίσθημα του ανικανοποίητου. Θα πρέπει να αναζητήσετε τις απαντήσεις στον εαυτό σας, γιατί ενδεχομένως δεν δεσμεύεστε απόλυτα στην σχέση αυτή. Σκεφτείτε τι θέλετε πραγματικά από την ζωή σας και δεσμευτείτε στην τελική σας απόφαση.

Καρκίνος

Τα άστρα σήμερα θα φέρουν εμπόδια και καθυστερήσεις στο επαγγελματικό και στον αισθηματικό τομέα. Συγκρατήστε τα νεύρα σας και μην οξύνετε τα πράγματα με λογομαχίες. Αρκετά απαιτητικοί και ιδιόρρυθμοι γίνονται οι συνεργάτες στη δουλειά σήμερα. Κάντε υπομονή και μην οξύνετε τις καταστάσεις. Προς το βράδυ η πίεση που θα νιώσετε θα είναι κάπως υπερβολική.

Λέων

Το συναίσθημα της μοναξιάς ή της ελαφριάς κατάθλιψης υποχωρεί σήμερα σημαντικά και ατενίζετε την μέρα σας με μια νέα ανεβασμένη ψυχολογία. Σήμερα μπορεί να γίνετε αποδέκτης πολύς αγάπης, εάν το επιτρέψετε… Φροντίστε καλύτερα τον εαυτό σας με το διατρέφεστε καλύτερα, να κοιμόσασθε περισσότερο και να αθλείστε όσο γίνεται περισσότερο.

Παρθένος

Στον συναισθηματικό τομέα θα δώσει έμφαση η μέρα! Οι έχοντες σχέση έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα και να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την εμβάθυνση της σχέσης. Οι ελεύθεροι έχουν μεγάλες πιθανότητες να κάνουν μια γνωριμία ερωτικής φύσης.

Ζυγός

Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσο αναφορά μια συζήτηση που θα κάνετε με το σύντροφο σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συγγενείς.

Σκορπιός

Πολλές από τις υποχρεώσεις σας έχουν πάρει τον δρόμο τους και αρκετά από τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούσαν έχουν επιλυθεί. Καιρός να απολαύσετε την ηρεμία… Θα είναι μια υπέροχη, ρομαντική μέρα με το ταίρι σας, που το έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό.

Τοξότης

Καθόλου καλό δεν είναι το κέφι σας σήμερα. Αφορμή γι’ αυτό θα είναι ο σύντροφο σας ή κάποιος από το σπίτι σας. Φερθείτε με ρεαλισμό και αφήσετε στην άκρη τις ανώφελες απαισιοδοξίες σήμερα. Πολλά γεγονότα προβλέπονται στον αισθηματικό τομέα που θα σας χαλάσουν τη διάθεση

Ξεκουραστείτε και μην αφήνετε την ένταση μέσα σας να μεγαλώνει.

Αιγόκερως

Υπάρχει μια ένταση στην οικογένεια που μπορεί να οφείλεται σε διάσταση απόψεων σε θέματα καθημερινής διαχείρισης. Μην εξάπτεστε και προσπαθήστε με συναινετικό τρόπο να βρείτε λύσεις. Θα πρέπει να πάρετε τα ηνία και να βγείτε μπροστά. Κάποιες υποθέσεις πρέπει να κλείσουν, κάτι που, αν το καταφέρετε, θα σας τονώσει σημαντικά και θα σας απαλλάξει από ένα φορτίο.

Υδροχόος

Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα.

Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε…

Ιχθείς

Η δημιουργικότητα σας φαίνεται να έχει χαθεί προσωρινά και η αυτοπεποίθηση σας είναι σε χαμηλά επίπεδα. Πιστέψετε στον εαυτό σας και στις ικανότητες σας για να πάτε μπροστά. Η ανυπομονησία σας μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην δουλειά σας. Δείξετε υπομονή και επιμονή και ο χρόνος θα σας επιβραβεύσει.

