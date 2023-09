Cher: Η 77χρονη αποκάλυψε πώς μένει για πάντα νέα

Η Cher αποκάλυψε τα μυστικά για το πώς διατηρεί τη νεανική της εμφάνιση στα 77 της χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Good Morning Britain, τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2022. Η τραγουδίστρια, η οποία παραδέχτηκε ότι «δεν μπορεί να πιστέψει ότι σύντομα θα γίνει 80 ετών», αποκάλυψε τι δεν θα κάνει, όσο μεγαλώνει.

Μιλώντας στους παρουσιαστές, οι οποίοι τη ρώτησαν πώς παραμένει τόσο νέα και λαμπερή, η Cher είπε ότι «δεν θα κόψει ποτέ τα μαλλιά της κοντά ή δεν θα σταματήσει να φοράει τζιν».

Είπε: «Θυμάμαι όταν η φίλη μου, η Paulette, και εγώ συζητούσαμε για το πότε θα κόψουμε τα μαλλιά μας και πότε θα σταματήσουμε να φοράμε τζιν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποια στιγμή θα γίνω 80 ετών, νωρίτερα απ’ ό,τι θα ήθελα. Και θα εξακολουθώ να φοράω τα τζιν μου και θα εξακολουθώ να έχω μακριά μαλλιά».

Και πρόσθεσε: «Τα γονίδια στην οικογένειά μου είναι εκπληκτικά. Δεν ξέρω αν το να μην αισθάνεσαι γέρος σε κάνει νεότερο. Δεν είμαι σίγουρη. Παρακολουθώ τις τάσεις και έχω πολλούς φίλους που είναι νέοι», σημείωσε. «Έχω και μεγάλους φίλους. Ειλικρινά, δεν προσπαθώ να αισθάνομαι νέα, δεν προσπαθώ να είμαι νέα, είμαι αυτό που είμαι, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό».

'I'll be 80 at some point sooner than I wish and I'll still be wearing my jeans and wearing long hair!'

- @cher@susannareid100 asks the singing legend Cher what her secret is for looking so fabulous at 77.



(The answer is...unexpected!🍦) pic.twitter.com/PzJaiMCUO1