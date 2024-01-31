Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει φωτογραφηθεί για τα γυρίσματα του νέου του ρόλου για τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, μια ταινία με τίτλο «BC Project». Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η «Daily Mail», ο 49χρονος ηθοποιός δύσκολα αναγνωρίζεται…

Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί από τα γυρίσματα του ηθοποιού στη Βόρεια Καλιφόρνια. Η πλοκή της ταινίας κρατείται προς το παρόν μυστική, αλλά το «Deadline» ανέφερε πρόσφατα ότι στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Sean Penn και η Regina Hall.

Leonardo DiCaprio looks almost unrecognizable in first look at his new role for Paul Thomas Anderson film https://t.co/q1NLpI3YIR pic.twitter.com/O7UmyuJ46e — Daily Mail Online (@MailOnline) January 30, 2024

Η ταινία διαδραματίζεται στη σύγχρονη εποχή και το σενάριο υπογράφει ο Άντερσον. Ο Άντερσον είναι επίσης παραγωγός της ταινίας μαζί με τη Σάρα Μέρφι και τον Άνταμ Σόμνερ.

Ο προϋπολογισμός της ταινίας φέρεται να είναι κοντά στα 100 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το «Variety».

Ο Άντερσον είναι ο σκηνοθέτης πίσω από πολλές ταινίες που έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές, όπως το «Boogie Nights», το «Licorice Pizza» και το «Punch-Drunk Love».

ALSO https://t.co/gFtY2bRg5s Leonardo DiCaprio looks almost unrecognizable in first look at his new role for Paul Thomas Anderson film https://t.co/hqk3wPghUu ~ Story Below #USA #News — Follow @JodyField (@JodyField) January 31, 2024

Η νέα ταινία έρχεται, αφού ο Λεονάρντο δεν είναι υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Killers of the Flower Moon». Η ταινία είχε λάβει πολλές υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Μάρτιν Σκορτσέζε, καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τη Λίλι Γκλάντστοουν και καλύτερου β' ανδρικού ρόλου για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.



Πηγή: skai.gr

