Ο Leonardo DiCaprio όπως δεν τον έχετε ξαναδεί: Αγνώριστος για τις ανάγκες της νέας ταινίας που πρωταγωνιστεί

Ο Ντι Κάπριο δεν είναι υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Killers of the Flower Moon»

Ο Leonardo DiCaprio

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει φωτογραφηθεί για τα γυρίσματα του νέου του ρόλου για τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, μια ταινία με τίτλο «BC Project». Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η «Daily Mail», ο 49χρονος ηθοποιός δύσκολα αναγνωρίζεται… 

Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί από τα γυρίσματα του ηθοποιού στη Βόρεια Καλιφόρνια. Η πλοκή της ταινίας κρατείται προς το παρόν μυστική, αλλά το «Deadline» ανέφερε πρόσφατα ότι στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Sean Penn και η Regina Hall.

Η ταινία διαδραματίζεται στη σύγχρονη εποχή και το σενάριο υπογράφει ο Άντερσον. Ο Άντερσον είναι επίσης παραγωγός της ταινίας μαζί με τη Σάρα Μέρφι και τον Άνταμ Σόμνερ.

Ο προϋπολογισμός της ταινίας φέρεται να είναι κοντά στα 100 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το «Variety».

Ο Άντερσον είναι ο σκηνοθέτης πίσω από πολλές ταινίες που έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές, όπως το «Boogie Nights», το «Licorice Pizza» και το «Punch-Drunk Love». 

Η νέα ταινία έρχεται, αφού ο Λεονάρντο δεν είναι υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Killers of the Flower Moon». Η ταινία είχε λάβει πολλές υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Μάρτιν Σκορτσέζε, καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τη Λίλι Γκλάντστοουν και καλύτερου β' ανδρικού ρόλου για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
 

