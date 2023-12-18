Kendall Jenner & Bad Bunny: Τίτλοι τέλους για το ζευγάρι

Σχεδόν εννέα μήνες αφότου η Kendall Jenner και ο Bad Bunny πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες σχέσης, αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους, σύμφωνα με πολλά μέσα.

Το People ανέφερε στις 17 Δεκεμβρίου ότι το ζευγάρι δεν είναι πλέον ζευγάρι και οι θαυμαστές του ζευγαριού άρχισαν να κάνουν εικασίες για την κατάσταση της σχέσης τους τις τελευταίες εβδομάδες αφού φαινόταν να περνούν χρόνο χωριστά.

Στις 16 Δεκεμβρίου, η Kendall φωτογραφήθηκε με φίλους, και χωρίς τον ράπερ, στο Άσπεν του Κολοράντο. Στην πραγματικότητα, το ζευγάρι δεν είχε εμφανιστεί μαζί από τα τέλη Οκτωβρίου.

Μόλις ένα μήνα νωρίτερα, ωστόσο, η σχέση του ζευγαριού φαινόταν να είναι ισχυρή, με την Kendall, και τον Bad Bunny, να κάνουν κοινή έξοδο στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου στις 22 Σεπτεμβρίου.

Και μέρες αργότερα, στις 30 Σεπτεμβρίου, επισημοποίησαν τη σχέση τους μέσα από μία καμπάνια του οίκου Gucci με μια διαφήμιση jet-set που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

