Ο διάσημος τραγουδιστής Μπράιαν Άνταμς (Bryan Adams) σε συνέντευξή του στους Sunday Times, μίλησε για πρώτη φορά για την φιλία του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα η οποία ξεκίνησε από ένα τραγούδι που έγραψε για τον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, με τίτλο Diana.

Συναντήθηκαν σε ένα αεροπλάνο με την Νταϊάνα να του λέει ότι «θα ήθελε να το ξανακούσει», οπότε εκείνος «έστειλε ένα αντίγραφο στο παλάτι του Κένσινγκτον και μετά έλαβε μια πρόσκληση για τσάι και έτσι γίναμε φίλοι».

«Είχαμε πολλές, πολύ καλές συζητήσεις, πρέπει να σας πω. Στην πραγματικότητα είναι περίεργο και σουρεαλιστικό να το σκέφτεσαι. Μου άρεσε πολύ η Νταϊάνα, ήταν μια καταπληκτική γυναίκα και μια σούπερ μεγάλη έμπνευση», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Άνταμς.

«Το ότι τη γνώρισα ήταν πραγματικά ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που μου έχουν συνέβη ποτέ» πρόσθεσε.

Ο ίδιος σταμάτησε να παίζει το τραγούδι «από σεβασμό», όταν εκείνη πέθανε το 1997.

Η φιλία του με την Έιμι Γουάινχαουζ

Στη συνέντευξη μίλησε επίσης για την προσπάθειά του να βοηθήσει την Βρετανίδα τραγουδίστρια Έιμι Γουάινχαουζ (Amy Winehouse) με τους δαίμονές της το 2007.

«Γνώρισα την Έιμι όταν τη φωτογράφισα και γίναμε φίλοι», σημείωσε ο σταρ ο οποίος στη συνέχεια την κάλεσε να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του στη βίλα του στο νησί Μυστίκ.

«Σίγουρα, προσπάθησα να τη βοηθήσω, αλλά, ξέρετε, πρέπει να έρθει από μέσα σου αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω τι συνέβη με την Έιμι και είναι τόσο λυπηρό γιατί ήταν τόσο ταλαντούχα και θαύμαζα πάρα πολύ την μοναδικότητά της», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με το BBC, η ταλαντούχα τραγουδίστρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Κάμντεν του Λονδίνου το 2011.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.