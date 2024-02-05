Κρύος ιδρώτας είχε λούσει τον Χιου Χέφνερ (Hugh Hefner) τον θρυλικό ιδρυτή του Playboy με την διάσημη έπαυλη με τα λαγουδάκια, όταν διέρρευσε το 1995 το ερασιτεχνικό sex tape της Πάμελα Άντερσον και του τότε συζύγου της, Τόμι Λι.

Στο βιβλίο- απομνημονεύματα που έγραψε η 4η (και τελευταία) συζυγός του Crystal Hefner, αποκάλυψε τον λόγο που ο άντρας της είχε τρομοκρατηθεί.

Ο Χέφνερ είχε χιλιάδες ροζ βιντεοκασέτες από τα κουνελάκια του, που βιντεοσκοπούσε στην κρεβατοκάμαρά του, πολλές μάλιστα ήταν από κρυφές κάμερες.

Στο βιβλίο της, η Κρίσταλ αναφέρει ότι ο σύζυγός της, ο οποίος ήταν 60 χρόνια μεγαλύτερός της, «κουβαλούσε μια φωτογραφική μηχανή μιας χρήσης όπου κι αν πήγαινε και ενθάρρυνε τις φίλες του και τα κουνελάκια που έμεναν Playboy Mansion να του ποζάρουν προκλητικά» ενώ η ίδια ήταν παρούσα σε πολλές από αυτές τις στιγμές.

Here’s why Pamela Anderson and Tommy Lee’s sex tape terrified Hugh Hefner, according to widow https://t.co/CZwFk7jn9x pic.twitter.com/KDhYHx3DEQ — New York Post (@nypost) January 31, 2024

«Πολλά κορίτσια το έκαναν, χιλιάδες ενοχοποιητικές εικόνες για εκείνες, αν ο Χιου ήθελε κάποτε να τις εκβιάσει», έγραψε.

Υπήρχαν όμως και αρκετά ροζ βίντεο, στα οποία συμμετείχε ο ίδιος ο Χέφνερ - μόνος με τα κουνελάκια ή και με φίλους του.

Ετσι, μόλις βγήκαν οι κασέτες της Παμ και του Τομι, τρόμαξε πολύ ότι μπορεί να διαρρεύσει και κάποια από τις δικές του.

Για να της ξεφορτωθεί, έβαλε έναν φρουρό από την προσωπική του ασφάλεια να τις πετάξει όλες στον ωκεανό.

«Τις κατέστρεψα όλες μετά από αυτό που έγινε με την Παμ» είχε εξομολογηθεί τότε στην σύζυγό του.

Ο Χέφνερ παντρεύτηεκ την Κρίσταλ Χάρις το 2012. Πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, σε ηλικία 91 ετών.

