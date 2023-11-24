Η σύζυγος του Bruce Willis μοιράστηκε ένα ειλικρινές μήνυμα ευγνωμοσύνης και μια φωτογραφία της οικογένειας, καθώς γιόρτασαν την πρώτη τους Ημέρα των Ευχαριστιών, μετά την αποκάλυψη ότι ο ηθοποιός παλεύει με τη μετωποκροταφική άνοια.

Στις 23 Νοεμβρίου, η Emma Heming δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία του ηθοποιού με όλη την οικογένεια, η οποία τραβήχτηκε ένα μήνα μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης από τους οικείους του.

«Είμαι ευγνώμων που γνωρίζω αυτό το είδος αγάπης», έγραψε η σύζυγος του σταρ στην ανάρτησή της. «Σας εύχομαι μια ευτυχισμένη Ημέρα των Ευχαριστιών».

Στη φωτογραφία, ο Bruce και η Emma εμφανίζονται με τις κόρες τους Mabel και Evelyn, την πρώην σύζυγο του ηθοποιού, Demi Moore, καθώς και τις κόρες τους. Στην παρέα συμμετέχουν επίσης δύο από τα κατοικίδια της οικογένειας, το μικροσκοπικό τσιουάουα Pilaf, της Demi Moore, και το τσιουάουα Goose, της Tallulah.

Πρόσφατα η σύζυγός του αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, από τότε που η οικογένεια ανακοίνωσε τη «μάχη» που δίνει ο ηθοποιός με την άνοια.

«Παλεύω με τις ενοχές, γνωρίζοντας ότι έχω πόρους που άλλοι δεν έχουν», έγραψε σε άρθρο της στην εφημερίδα «Maria Shriver's Sunday Paper», που δημοσιεύτηκε στις 11 Νοεμβρίου. «Όταν μπορώ να βγω για μια πεζοπορία για να καθαρίσει το μυαλό μου, δεν μου διαφεύγει ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό όλοι οι σύντροφοι φροντίδας.

Όταν αυτά που μοιράζομαι για το ταξίδι της οικογένειάς μας τραβούν την προσοχή του Τύπου, ξέρω ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες άγνωστες ιστορίες, που η καθεμία τους αξίζει συμπόνια και ενδιαφέρον».

Η Emma σημείωσε ότι ένα από τα μαθήματα που πήρε είναι ότι «η ελπίδα είναι το παν». Έγραψε: «Έχω πολύ περισσότερη ελπίδα σήμερα από ότι είχα μετά την πρώτη διάγνωση του Bruce. Καταλαβαίνω αυτή την ασθένεια τώρα περισσότερο και είμαι πλέον συνδεδεμένη με μια απίστευτη κοινότητα υποστήριξης. Έχω ελπίδα ότι βρήκα έναν νέο σκοπό -ομολογουμένως έναν σκοπό που δεν θα έψαχνα ποτέ- χρησιμοποιώντας το φως της δημοσιότητας για να βοηθήσω και να ενδυναμώσω άλλους. Και έχω ελπίδα στο πώς ολόκληρη η οικογένειά μας μπορεί να βρει χαρά στα μικρά πράγματα και στο να ερχόμαστε μαζί για να γιορτάσουμε όλες τις στιγμές που έχει να μας προσφέρει η ζωή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.