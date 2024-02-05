«Spider-webbing»: Η νέα τάση στα ραντεβού καταστρέφει κάθε πιθανότητα για μια υγιή σχέση…

Για όσους είναι έμπειροι στο online dating, η έννοια του spider webbing μπορεί να ακούγεται οικεία. Σε έναν κόσμο όπου η άμεση επικοινωνία είναι πλέον σπάνια και οι ρηχές αλληλεπιδράσεις είναι ο κανόνας, το spider webbing αντιπροσωπεύει μια σειρά από χειριστικές ενέργειες που σταδιακά υφαίνουν μια σύνθετη, ανθυγιεινή «παγίδα» στις σχέσεις. Ακριβώς όπως ένας ιστός, αυτό το σύνολο τοξικών συμπεριφορών «πλέκονται» σταδιακά γύρω από τη σχέση, σε βαθμό που αδυνατείς πλέον να τις διακρίνεις καθαρά.

Η Emma Hathorn, ειδική γνωριμιών στο Seeking.com, εξηγεί, μιλώντας στο Independent: «Το spider webbing περιλαμβάνει μια σειρά από χειριστικές συμπεριφορές που, με την πάροδο του χρόνου, παγιδεύουν τα άτομα σε μια σχέση γεμάτη συναισθηματική δυσφορία». Αυτές οι συμπεριφορές κυμαίνονται από το ghostingκαι το love bombing μέχρι το gaslighting, που είναι συνηθισμένο στο σημερινό σκηνικό των ραντεβού. Ο όρος περιγράφει συλλογικά τον αντίκτυπο αυτών των ενεργειών όταν βιώνονται ταυτόχρονα.

Η Hathorn τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους ανθρώπους που έχουν πέσει «θύμα» του spider webbing να το καταλάβουν έγκαιρα. «Δεν βλάπτει μόνο τη συναισθηματική ευημερία, αλλά υπονομεύει επίσης την εμπιστοσύνη και την αυθεντικότητα στα ραντεβού», λέει, προσθέτοντας: «Οι τοξικές συμπεριφορές όπως το spider webbing ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη συναισθηματική βλάβη, να διαβρώσουν την αυτοεκτίμηση και να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα δυσπιστίας και σκεπτικισμού απέναντι στις μελλοντικές σχέσεις».

Η ίδια επισημαίνει ότι «αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας αυτή την τάση, μπορούμε να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των ραντεβού ως μια ευχάριστη, με σεβασμό και ειλικρίνεια επιδίωξη, όπου τα άτομα μπορούν να συνδεθούν πραγματικά και να οικοδομήσουν ουσιαστικές σχέσεις, χωρίς χειραγώγηση και τοξικότητα».

Πώς θα καταλάβεις αν έχεις παγιδευτεί στο spider webbing;

Η Hathorn επισημαίνει μερικές βασικές ενδείξεις. Ένα συναισθηματικό rollercoaster σε μια σχέση, η συνεχής κριτική από τον σύντροφό σου, τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις και μια παρατεταμένη αίσθηση ανησυχίας είναι μερικά από τα κυριότερα red flags.

«Είναι σημαντικό να παρακολουθείς τη συναισθηματική σου ευεξία και να λαμβάνεις σοβαρά υπόψη αυτές τις διακυμάνσεις. Οι υγιείς σχέσεις πρέπει να παρέχουν σταθερότητα και υποστήριξη, όχι συνεχείς συναισθηματικές αναταραχές», θυμίζει η ειδικός.

Η ίδια προτείνει, επίσης, να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Αυτό μπορεί, καμιά φορά, να σου πει πολλά για μια «θολή» κατάσταση. «Η διαίσθησή μας χρησιμεύει συχνά ως ένα ισχυρό σύστημα προειδοποίησης. Αν η εσωτερική σου φωνή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, άκουσέ την, κάτι έχει να σου πει».

